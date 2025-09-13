«У нас «без «Шахедів»: як в Україні по-новому здають житло і чому це небезпечно

Окремі орендодавці та продавці житла почали рекламувати свою нерухомість, стрверджуючи, що «Шахеди» оминають їх

Після низки масованих обстрілів Києва, Одеси, Миколаєва та інших обласних центрів, орендодавці почали додавати у свої оголошення про здачу житла інформацію про те, що саме їхня багатоповерхівка або приватний будинок розташовані «не на шляху «Шахедів», тобто над будівлями не пролягає «трасса «Шахедів». Або уточнюють, що у пішій доступності є укриття. Крім того, цю тенденцію підтримали і ті, хто в ці дні продає свою нерухомість — такі продавці вважають бонусом те, що від початку повномасштабного вторгнення «жодного разу нічого не прилетіло».

Як з’ясував ТСН.ua, в Києві навіть власниця одного з гаражів на одному з центральних проспектів почала рекламувати свою нерухомість таким чином. Продавець стверджує наступне: «За більш, ніж 3 роки повномаштабної війни в наш кооператив нічого не прилітало (ні ракети, ні «Шахеди», ні уламки ракет, ні уламки «Шахедів»)». За гараж, який потребує ремонту та серйозної реставрації воріт, власниця просить майже 289 тисяч гривень.

Водночас власниця будинку в одному з сіл на Одещині у своєму оголошенні великими літерами зазначила, що, на її думку, тут жити безпечно, тому як «в селі ракети та «Шахеди» не летять».

А от у самій Одесі один з орендодавців зазначив, що його квартира знаходиться «на безпечній від «Шахедів» стороні».

Оголошення про відсутність «Шахедів» цікаві росіянам

Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов каже, що деякі з таких оголошень, які є у відкритому доступі, можуть нести пряму загрозу безпеці всіх, хто мешкає поруч. Та пояснює причину.

«Я бачив оголошення, автори яких пишуть, що «поруч немає засобів ППО». Росіяни все відслідковують і туди може «прилетіти». Доходить до абсурда! Це — фактичне запрошення!», — каже Жданов.

Крім того, він зазначає, що на його думку, для авторів оголошень, які повідомляють про відсутність ракет та «Шахедів», «гроші не пахнуть».

«Такі об’яви — маркетинг. Люди знаходять способи рекламувати свої об’єкти, які здаються в оренду або продаються. Орендодавці, продавці хочуть заробити гроші, мораль кожної людини — дуже складна річ. Величезний ризик і непередбачуваність подій у тому, що ми кожного разу ми граємо у «рулетку». Ніхто не може сказати, з якого боку зайде «Шахед» чи ракета. Єдине, що можливо більш-менш прогнозувати — це балістичні ракети. Вони летять по математичній траєкторії, але можуть вноситись корективи на останній ділянці траєкторії, перед ціллю. Або цю траєкторію може дуже сильно підкорегувати наша ППО», — каже Жданов.

Шукають житло з укриттям

Водночас експерт з нерухомості, експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України Сергій Злидень в коментарі для ТСН.ua розповів, що зараз, звісно, є відповідні додаткові критерії, якими керуються орендарі.

«По-перше, ринок нерухомості реагує на всі тенденції, які мають місце у нашому житті, у державі. Наприклад, свої нюанси щодо здачі житла в оренду були під час пандемії COVID, потім, після початку повномасштабного вторгнення ліквідність житла була пов’язана з блекаутами. Тобто люди шукали житло, де не вимикають світло, де були генератори. Це підвищувало в першу чергу ліквідність, але на загальну тенденцію ставок на житло теж впливало, але не суттєво, до 20%. Це впливало в першу чергу на ліквідність, на швидкість здачі нерухомості в оренду. Це я хочу підкреслити», — каже Сергій Злидень.

Та продовжує: «Зараз у нас нова ситуація — є обстріли, бомбардування. Тому сьогодні важлива наявність укриття або його доступність. Щодо так званих «трасс «Шахедів» — це конфеденційна інформація, її ніхто знати не може, можемо тільки припускати. Це дуже суб’єктивне питання, яке мало впливає. А от що пов’язано із безпекою проживання — це дійсно сьогодні відіграє важливу роль. Але в першу чергу впливає на ліквідність житла. Йдеться про доступність укриття, метрополітену. Житло, яке розташовано поруч — воно буде здаватися у першу чергу».

На уточнювальне питання про ціну оренди такого житла, Злидень відповідає, що розташування впливає на неї, але не суттєво — різниця може складати не більше 15%-20%. І більше це стосується житла середнього та бізнес-класу. Тобто статистика свідчить, що люди, які орендують житло економ-варіанта, дещо менше переймаються безпековими питаннями.

Раніше повідомлялось про те, що ціни на оренду квартир в Україні підскочили. Найактивніше подорожчання житла спостерігається у Києві, в Кіровоградській, Івано-Франківській, Полтавській та Чернігівській областях.