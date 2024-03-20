“У нас будинки горять, сидимо без води і їжі”: як відбувається “звільнення” населених пунктів РФ

Що ближче до кордону, то ситуація у росіян гірша.

Новий день — нова бавовна у Росії. За даними російських ЗМІ, цього разу неспокійно було в Енгельсі, де окупанти ховають свою стратегічну авіацію. Продовжують “звільняти” Бєлгородщину, Курщину та Брянщину і російські добровольці. Місцеві силовики уже будують блокпости, а жителі Бєлгорода скаржаться на пусті полиці в магазинах. Міжнародні ж експерти вперше отримали достеменне підтвердження того, що Росія сама ж зносить з лиця землі свої села на кордоні з Україною.

Детальніше про атаку дронів та ситуацію на Росії розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Росіяни кричать “караул”

Белгород. "Че-то вообще не айс" pic.twitter.com/hywmOLxkmS — Энергия на шару (@PowerNaShary) March 19, 2024

“Это караул” — так ситуацію в Бєлгороді описує місцева мешканка. Через наслідки війни в Україні, які абсолютно “несподівано” як з неба впали на Бєлгород, 19 березня у місті відчули нестачу продуктів у магазинах. Полиці пусті, основних продуктів немає. А хотілося окрошки, каже жінка.

Місцева каже, що в популярних продуктових міста бракує багатьох продуктів і, щоб купити основне — м’ясо, овочі та фрукти, — їй довелося об’їздити аж 5 магазинів. У більшості чогось з переліку не вистачало.

І що ближче до кордону, то ситуація у росіян гірша. Жителі Грайворонського міського округу РФ, де зараз відбуваються найзапекліші бої, скаржаться, що не можуть евакуюватись та змушені стерегти домівки, щоб їх не обікрали сусіди. Чоловік, слова якого цитують місцеві пабліки, зізнається — думав, що все владнається як тільки в РФ переоберуть Путіна.

Рашисти бомблять своїх

І це йому ще пощастило, що він досі живий! В Мережі ширяться численні відео, як російські пілоти нещадно бомблять село Козинка в тому ж Грайворонському районі. В хід ідуть пятисоткілограмові ФАБи — ті самі авіабомби, якими РФ нищила Авдіївку та Маріуполь.

Раніше представники РДК заявляли, що тримають частину цього населеного пункту, але на відео, яке опублікували самі ж росіяни, чітко видно, що Козинку вже майже повністю знесли з лиця землі. Ось так це прокоментував іменитий європейський військовий експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке:

“На цьому відео показані масовані російські авіаудари по... Росії. Хоча ворожі путінському режиму сили захопили лише одну вулицю в маленькому селі Козинка Бєлгородської області, Путін відповів на це жорстокою силою, наприклад, скидами численних авіабомб ФАБ-500 з винищувачів-бомбардувальників”.

Про “большие” бомби, які на них падають з неба, скаржаться уже і місцеві.

Росіяни зводять блокпости

У владі ж таки оголосили про евакуацію жителів Бєлгорощини. 19 березня губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що вони заберуть 9000 людей, в основному дітей, з обласного центру та прикордоння і перевезуть їх в інші області. З 20 березня в регіоні закриють школи та обмежать в’їзд в села, поблизу яких точаться бої. Рашисти зводять блокпости. За словами Гладкова, пускатимуть людей до себе додому тільки по важливих справах, наприклад, погодувати корів.

С 20 марта на территорию Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки 1-й и 2-й, Безымено будет ограничен въезд, будут поставлены блокпосты — губернатор Белгородской области Гладков. pic.twitter.com/N4yvyRKOzG — Olesya (@olesya___2701) March 20, 2024

Заява “ЛСР”

19 березня бійці РДК публікували відео боїв у селі Козинка неподалік кордону. Підтвердив це і представник легіону “Свобода Росії”, боєць з позивним “Цезарь”. Він переконує, що його легіон та інші добровольчі підрозділи повністю контролюють села Козинка (в 1,5 км від кордону) і село Горьковский (в 2 км).

При цьому рашисти несуть величезні втрати. В ефірі 24 каналу “Цезарь” назвав приголомшливу цифру втрат РФ. За тиждень бійці-визволителі знешкодили 1,5 тисячі путінських терористів. Мета легіону — розхитати режим диктатора.

“Я думаю, що ще не один день триватиме наша операція. Ми подивимося на втрати путінських військ. Думаю, там полетять голови. Стійкості путінській системі це не додасть”.

Неспокійно в Бєлгороді і зараз. Станом на 12 годину 20 березня над містом уже кілька разів відпрацьовувала ППО.

У небі гул та вибухи, а місцеві ніби у трансі. Видно, що росіяни зовсім не лякані і це точно треба виправляти. Війну розпочали ж вони. Утім поки інформації про влучання немає. Але це далеко не все. Вночі на 20 березня невідомі безпілотники знову завітали до Енгельса в Саратовській області. У Саратові, де живуть “льотчики” та базується російська стратегічна авіація вночі було дуже гучно. Місцеві пишуть, що бахкало дай боже, а після атаки до аеродрому поїхали карети швидкої.

Перевірити чи не дорахувались рашисти своїх літаків, на жаль, неможливо. Утім джерело “Радіо Свобода” в українському ГУР стверджує, що заплановані цілі на аеродромі уражені, тож продовжуємо слідкувати за ситуацією і чекати гарних новин від наших розвідників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “У НАС ДОМА ГОРЯТ! СИДИМ БЕЗ ВОДЫ, БЕЗ ЕДЫ!” На прикордонні РФ — стабільність!

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