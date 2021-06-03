"У нас була дискусія": Яценюк розповів, як вів перемовини з очільником "Газпрому"

Яценюк наголосив, що коли став прем’єром у 2014 році, Росія фактично контролювала весь енергетичний ринок України.

Прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк розповів, як вів переговори з очільником російського "Газпрому" Олексієм Міллером.

Про це політик заявив 3 червня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Яценюк наголосив, що коли став прем’єром у 2014 році, Росія фактично контролювала весь енергетичний ринок України.

"Тоді Янукович залишив боргів декілька мільярдів доларів НАК "Нафтогазу" перед Росією, тобто газ нема за що купувати", — розповів експрем’єр.

Він пригадав, як вів дискусії з Міллером.

"Щодо газу вони (Росія — Ред.) до мене прислали Міллера — це голова російського "Газпрому". У нас була дискусія. Я йому відверто напряму сказав: "Пане Міллер, що я вам точно обіцяю, - це те, що ми на вас подаємо в суд і точно ми у вас виграємо суд". До речі, суд ми виграли у Стокгольмі і кошти повернули. Борги, які були накопичені, — це була частина судової процедури. В межах цього у мене було завдання, щоб Україна не замерзла. Тобто, ми їм гроші не віддали, судилися, але разом з європейцями підписали тоді трьохсторонню угоду", — зазначив Яценюк.

Арсеній Яценюк розповів про газові перемовини з Міллером

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