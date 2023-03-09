"У нас немає іншого вибору": протести триватимуть, поки Грузія не візьме європейський курс

Мітингувальники заявили про свою готовність не розходиться додому навіть у тому випадку, якщо силовики застосують до них спецзасоби.

Протест, який примусив владу на крок відступити. Незважаючи на понад сто тридцять затриманих за два дні протесту, грузини в Тбілісі примусили партію влади відкликати закон про іноагентів, що обурив суспільство. Однак крапку на цьому протестувальники не ставлять - уже лунають заклики зібратися ввечері о 19.00 за місцевим часом - аби відсвяткувати перемогу і продемонструвати владі, що ухилятися від європейського вектору - неприпустимо.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Традиційний для 8 березня жіночий марш перетворюється на згуртовану колону антиросійського протесту. Після жорсткого нічного розгону демонстратів напередодні в Тбілісі - як і в Києві 2013 року - на вулиці виходить куди більше людей.

"Ми протестуємо проти уряду, який є російською маріонеткою. Ми хочемо єдності, хочемо аби всі прокинулися від летаргічного сну, в який нас загнав цей уряд", - кажуть активісти.

З плакатами "Ми - Європа" до протесту доєднуються і журналісти, бо закон про іноагентів, ухвалений у першому читанні, це передовсім закон проти опозиційної преси. Людей різного віку і спеціальностей єднає категорична відмова ставати такими, як росіяни. Заради цього, твердять ті, хто зібрався під парламентом, вони готові на все.

"Я бачу, що в очах у молоді більше немає страху. Зі страхом вони розібралися вчора. Ми кажемо родичам, усім, цілому світу: ми більше не боїмося. Ми не можемо дозволити своїй країні стати проросійською. У нас немає іншого вибору. Або демократична Грузія, або не стане Грузії взагалі", - сказав Вахтанг Берікашвілі.

Український гімн та прапор для грузинів зараз стають таким же символом, як і європейський. Росію посилають за напрямком, який ще рік тому вказали українські прикордонники.

Київ це чує і реагує. Міністерство закордонних справ України ще напередодні висловило солідарність із грузинським народом. Згадав про грузинів у вечірньому зверненні і президент Володимир Зеленський.

"Я хочу подякувати усім, хто днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі, це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії", - сказав президент.

Ще невідомо, під якою назвою цей протест увійде в історію, але перша власна ікона у нього вже є. Відео цієї жінки ще 8 березня облетіло світові телеканали. Під крижаним потоком з водомету вона вистояла. І її одразу ж підтримали. Бо прапор мусив триматися.

Цієї ночі приклад жінки з європейським прапором наслідують інші. Молодь танцює у відповідь на спроби застосувати проти них акустичну зброю. На щити силовикам клеять серця і прапори, український та грузинський. Але чим ближче до ночі - тим агресивнішою стає поліція.

Демонстранти вимагають відпустити всіх заарештованих і відкликати закон.

"Все, що робить режим Іванішвілі, правляча партія - це категорично проти волі грузинів. А якщо правляча партія протистоїть цілому народу - перемога близько", - заявила Ніка Мелія, очільниця партії "Єдиний національний рух".

Затримання стають чимдалі жорсткішими, в силовиків летять коктейлі із займистою сумішшю. Перевертають і підпалюють поліцейську машину.

Тут так само, як і в українській революції гідності, немає чітких лідерів. Політики зі студентами зберуться радитися об 11 ранку за місцевим часом: про те, як протестувати далі. Сьогодні вони чекали на велике підкріплення з областей. Аж раптом правляча партія "Грузинська мрія", яку вже давно прозвали "Російською мрією", заявляє, що відкликає законопроєкт. І натомість збирається пояснювати його доцільність різним верствам суспільства

Українські прапори і гасла: як грузини протистоять спробі зробити із них росіян