"У нас один ворог": бойова медикиня розповіла про іноземців, які воюють за Україну та їхню мотивацію

Бойова медикиня Інтернаціонального легіону територіальної оборони ЗСУ Анастасія Муцей розповіла про іноземних громадян, які воюють за Україну.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналістці TSN.UA Аліні Туришин.

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За її словами, у складі Інтернаціонального легіону є люди майже зі всіх країн.

"Яку країну не назвати – такі люди в нас були. Іноземці можуть розривати контракт і повертатися додому на якийсь час, але якщо ти тут пробув понад місяць і здружився – ти завжди повернешся. Всі повертаються – кажуть, що їм не вистачає тієї жилки, коли ти борешся за свободу", - розповіла медикиня.

Як зазначила Анастасія Муцей, спочатку вона потрапила до медичної роти, там в основному воюють українці. Там був один іноземець і дівчина Кеті з Грузії. Зараз дівчата разом служать у бойовий роті.

"Коли я перейшла до бойової роти, я не розуміла англійської мови. Пам'ятаю перші бойові – я просто молилася, зі мною пішов мій командир Міхел з польської армії, він трохи балакав російською", - пригадала військова медикиня.

Вона також зазначила, що на війні є різні групи іноземців – є ті, хто приїжджають для заробітку.

"Це ті країни, для яких 100 тисяч, які ти отримуєш на бойових – це багато. Але в мене в роті ніколи не було, щоб хтось казав – я приїхав сюди заробляти гроші. Польща, Фінляндія – у нас дуже багато. Наш взвод – одні фіни. У них дуже смішна англійська мова, але зрозуміла. Також є Америка, Канада. У всіх одна мотивація – проти Росії. Не можу сказати, що за Україну – більше проти Росії. У нас один ворог, і вони розуміють, що вони – наступні, якщо ми програємо цю війну. Грузія – дуже багато, у них ще від 2008 року це помста. Мені здається, дуже багато людей, особливо з Америки, з Британії, до повномасштабної війни навіть не знали, що таке Україна", - розповіла Анастасія.

Вона також додала, що є випадки, коли іноземці не витримують і повертаються додому.

"Це дуже часта практика. Приїжджають новенькі, які тільки пройшли підготовку. Потім приїжджають до нас. Все розставляють по місцях, перші бойові. Після перших бойових якщо людина лишається, то вона буде тут. Дуже багато йдуть, бо не розраховують на ту війну, яка в нас є", - резюмувала Анастасія Муцей.

Нагадаємо, бойова медикиня Анастасія Муцей висловилась про чоловіків, які втекли за кордон та ухиляються від служби.

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