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"У нас тут приліт і весілля": кияни Людмила та Леонід одружилися після обстрілу їхнього будинку
Людмила та Леонід із Києва зіграли весілля попри те, що за кілька годин до церемонії російська ракета влучила в їхній будинок.
Кияни Людмила та Леонід не скасували весілля навіть попри те, що їхній будинок постраждав напередодні свята. Пара вирішила, попри труднощі, та все ж створити родину.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.
Зруйноване помешкання та постійні потопи
Щоб розпочати розмову, Леонід знімає фанеру з вікон. Без цього у квартирі надто темно.
«Обережно, і під ноги дивіться — тут можуть бути осколки», — попереджає господар.
Навколо розкидане скло та стіни, що просякли вологою. На вікні видно результати наслідків дощу — просто все тече додому.
Подружжя живе на горішньому поверсі. Дах будинку був знесений вибуховою хвилею під час одного з російських обстрілів. І поки його не перекрили, кожен дощ лише дужче нищить помешкання.
«Стіна тріснула від вікна і далі — це також шматок прилетів і зрекошетив у люстру, укоси. У тому місці стояв диван, то осколок запікся біля дитини в ліжку, 10 сантиметрів не долетів. Пробив шафу, зупинився в рушнику, не вистачило йому кисню і потух», — показує пошкодження Леонід.
Їхній та сусідні будинки від обстрілів страждають не вперше.
«Перший був у травні цього року, коли прилетіла ракета. Але вона просто не здетонувала. Другий раз — навпроти в будинку трішки більше дісталося: були розбиті балконні двері, пробиті шматками. Слава Богу, тоді вціліли. І це третій раз — третій став найсерйознішим для нас усіх», — розповідає чоловік.
Нічний приліт за кілька годин до свята
Але саме третій, останній раз їм особливо запам’ятався, адже вони були вдома і за кілька годин до прильоту завершили останні приготування до весілля.
«І 7-го числа ввечері ми видихнули: все готове. Відчуття було, що щось може піти не так, але не настільки… І прокинулися о 3-й ранком від вибуху», — згадують молодята.
Леонід, Людмила та двоє дітей — усі спали. Прокинулися від тривоги і майже одразу пролунав вибух.
«Я пам’ятаю, що все довкола в пилу, скло, машини виють, горить будівля навпроти. Швидко хапаєш дітей, береш, що було під рукою, одягаєшся і вибігаєш за секунду. Слава Богу, що нам вистачило часу вийти з будинку і добігти до паркінгу», — розповідає Людмила.
Тільки-но спустилися — пролунав другий вибух, після якого у сусідньому будинку опинилися десятки постраждалих людей.
«Коли ми вийшли з бомбосховища — вже піднялося сонце. І ти дякуєш Богові, що ти побачив це сонце. Бо дехто не побачив. Усе. І ти розумієш, що треба жити далі», — каже жінка.
Вбрання, порізане уламками, та розголос у мережі
Відкладати весілля не стали. Збори проводили під звуки розбитого скла та в геть понівеченій квартирі. Ранкові збори молодят зафільмували журналісти, які приїхали фіксувати наслідки атаки росіян.
«Зустріли Леоніда і попросили дати пару слів, що сталося. Але він каже: „У нас тут приліт і весілля“. Вони зацікавилися і пробули з нами увесь день. Це відео зараз шириться по всьому інтернету — де я ось так босоніжки вдягаю», — ділиться Людмила.
Жінка показує весільне вбрання, яке постраждало під час вибуху:
«Знайшла — воно просто все розірване. Коли прилетіло, намотало кругляк і розірвало. Але що ж робити»
Їх познайомили друзі три роки тому. У обох є діти від попередніх шлюбів. Як каже Людмила, спочатку просто дружили, потім почали зустрічатися, і Леонід зробив пропозицію. Але довелося чекати чотири місяці, допоки він повернеться з позицій — із Покровського напрямку його відпустили на весілля.
У день свята тривоги майже не припинялися, але вони все ж таки дочекалися своєї церемонії.
Нині подружжя чекає на комісію, яка має вирішити, чи підлягає ремонту пошкоджена стіна. І тільки після цього вони зможуть розпочати відновлення.
«Нам треба зробити дах, бо що б ми не почали робити — усе буде залите водою. Вікна — як буде фінансова змога. Ми вже подали на „єВідновлення“, але комісія до нас ще не приходила», — пояснює родина.
Подружжя визнає: до зими з ремонтом навряд чи впораються. Поки що вони мешкають у друзів та перевозять речі, які вдалося врятувати. Медовий тиждень видався зовсім не таким, як планувалося, але головне — вони разом і живі.
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