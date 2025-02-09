“У нас є “бусифіковані”: військовий чесно висловився про мобілізацію в Україні

Головний сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Ігор Руляк розповів, що в їхній бригаді є “бусифіковані” мобілізовані.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин він зазначив, що 90% їхнього особового складу – це цивільні.

“Які до повномасштабного вторгнення не мали не те що жодного бойового досвіду, а взагалі жодного зв'язку з армією. І люди з якими ви зустрічалися – це все цивільні, але вони настільки стали професіоналами, що я як військовий, який слугує з 2008 року, мені в 1000% спокійніше з ними, ніж з тими військовими кадрами, які ми готували до повномасштабної війни. Війна – це наука як математика, алгебра, фізика, хімія. І тут уже все залежить від людини, чи готова вона розвиватися і бути професіоналом, чи готова просто одягнути форму, погони і говорити, що вона військова, але не робити жодного кроку на зустріч професіоналізму”, – каже військовий.

Він розповів, що не любить і намагається не використовувати слово “добровольці”.

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“Ми маємо законодавчу базу, яка говорить нам про те, що кожен громадянин зобов'язаний захищати свою батьківщину. Тому доброволець – це теж наратив і дуже багато використовується в якомусь, для мене, принаймні, не зрозумілому ключі. Тобто доброволець – це хто? Хто сам прийшов, контрактник, який мобілізувався – це теж добровільно можна прийти і мобілізуватися. Тому я його намагаюся не використати. Я вважаю, що всі наші хлопці, які служать у нашій бригаді, – це ті, хто не злякався виконати свій військовий обов'язок”, – розповів Ігор Руляк.

За його словами, не має значення, в якому статусі перебуває боєць – мобілізований він, професійний військовий чи контрактник.

“І навіть є у нас такі люди, кого “бусифікували”, але за місяць із ним можна говорити вже на рівних. І наскільки він сповнився, наскільки він відкрив собі, що таке реально армія, що таке братство. Я теж вважаю, це одне із крутих досягнень нашої бригади. Людина боїться через незнання і тут будь-якій людині намагаються розплющити очі на світ, на те, що відбувається, на війну і що можна з усіма страхами впоратися”, – каже військовий.

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