"У нас є єдиний шанс зупинити обстріли України": Жданов назвав сценарій та назвав можливу дату нової атаки

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Масована російська атака по Києву в ніч проти 15 червня мала на меті знищити зокрема об’єкти державного та світового значення для створення відповідної медійної картинки, для залякування інших країн — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Росія закладає у свої удари як мінімум 50% інформаційної війни, інформаційної складової. Вони претендують на нашу історію, на історію Київської Русі. Однім із фундаментів останньої є Києво-Печерська Лавра. Крім того, як відомо, варвари вдарили по кіностудії імені Олександра Довженка. Вона — одна з найбільших у Європі. Росія намагається позбавити нас історії та демонструють, що для них немає перепонів», — каже Жданов.

На його думку, картинки із палаючим Києвом можуть використовуватись Росією для залякування Європи.

Реклама

«З розрахунком на те, що у Німеччині можуть замислитися над тим, мовляв, якщо прилетить по Кельнському собору, з розрахунком на те, що можуть замислитись, якщо прилетить во віденському собору», — каже експерт.

За його припущеннями, російські окупанти можуть продовжити тактику ударів по культурній спадщині України.

«На жаль, думаю, що удари продовжаться. У нас є один єдиний шанс зупинити такі варварські обстріли — це відповідь. І відповідь не по нафтопереробних заводах, ні. Удар по Києво-Печерській Лаврі та по Мистецькому арсеналу повністю розв’язує нам руки. Якщо б у нас була балістика, то Мавзолей в Москві повинен бути вивернутий навиворіт», — припускає Жданов.

Росія атакувала Києво-Печерську Лавру / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Війна в Україні: як «Шахед» прорвався до Лаври

На це питання Олег Жданов висловив таку власну думку: «Було перевантаження ППО. Я відслідковував ситуацію онлайн. Повітряні цілі намагалися зайти в Київ з трьох напрямків».

Реклама

За його словами, чимало ворожих повітряней цілей було збито завдяки наявності чергової партії боєприпасів для ППО від партнерів України.

«Ситуація могла бути набагато гіршою. Коли повітряний бій триває фактично над містом, то вберегти все неможливо», — каже він.

Коли може статись наступна масована атака: прогноз

«Я вважаю, що росіяни мають можливість раз на тиждень скоювати такі обстріли. На мій погляд, цей удар, який стався, він був відкладений до цього часу. Відкладений через день народження Трампа. Путін почекав, щоб не дратувати Трампа і вдарив. Крім того, росіяни часто притримуються такої системи: в ніч проти неділі або проти понеділка. Є ще така дата як 22 червня. Росіяни вважають, що борються з нацизмом, тому цілком ймовірно, що ніч цього числа може стати для нас пекельною», — припускає Жданов.

Також він звертає увагу на те, що масована атака дещо повторилася за тактикою з минулим ударом.

Реклама

«Вони не змінювали маршрути для прольоту ракет і „Шахедів“. Але казати про те, що вони ще раз повторять ці маршрути — це ризик», — висловлює свою думку Жданов.

Масована атака по Україні: кількість ракет зростає

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 15 червня російські окупанти задіяли для атаки до декільком містам 70 ракет та 611 БПЛА різних типів. Хоч під основним ударом був Київ, атковано також було Дніпро та Харків.

«Росіяни нарощують виробництво ракет. Раніше „Циркони“ застосовувались дуже рідко. В основному — по Одесі. Тепер ці ракети збільшують частку в самому переліку ракет, якими гатять по Україні. Такі ракети важко збивати — її знищити може Patriot і на кінцевих ділянках траєкторії», — резюмує Жданов.

Новини партнерів