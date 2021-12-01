"У нас з'явились два кораблі": Зеленський розповів про відновлення наукового флоту України

"У нас з'явились два кораблі": Зеленський розповів про відновлення наукового флоту України

Передане Україні судно "Борис Александров" буде виконувати наукові й екологічні дослідження Чорного моря.

В Україні буде відновлено науковий флот держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Раді 1 грудня.

"Вперше ми відновлюємо науковий флот нашої держави. Останній рейс українського наукового судна у світовому океані відбувся 20 років тому, а у Чорному морі 10 років тому. Цього року у нас з'явились два кораблі. Мало, але вони з'явились. Судно "Борис Александров" (передане Бельгією українським науковцям. - Ред.), яке буде виконувати наукові, екологічні дослідження Чорного моря та криголам "Ноосфера" (передане Британією. - Ред.) для дослідження Світового океану, а також наших експедицій до української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді", - сказав президент.