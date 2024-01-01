"У наших рідних немає свят": як воїни ЗСУ зустрічають на фронті Новий рік і що вони кажуть про гуляння

Артилеристи 43-ї механізованої бригади, які нині б’ють ворога на Куп’янському напрямку, показали свої святкові бліндажі. Прикрасили їх вогниками та саморобними гірляндами. Волонтери їм привезли ще й святкові атрибути. Усе аби підняти настрій бійцям.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Воїни ЗСУ кажуть, що настрій у них не новорічний

Своє тимчасове житло хлопці прикрасили вогниками. На вході - власноруч зроблена гірлянда. Також воїни прикрасили бліндаж іграшками, які привезла ТСН від дітей з Павлограда.

Віталій пішов до військкомату сам на початку війни. Зараз вдома на нього чекає дружина та донечка. Боєць щойно повернувся з відпустки.

Віталій

"Ялинку будемо наряджати, коли вже війна закінчиться. Тоді будемо святкувати", - каже Віталій.

А поки обходяться лише гірляндами у бліндажах, але свята з родиною ніяк не замінять. Настрій через це геть не новорічний.

"Коли повернемось до рідних - тоді настрій буде новорічний", - кажуть бійці.

Сергій на псевдо "Дід" з технікою, на жаль, проводить часу більше аніж з онуком. З цієї самохідної артилерійської установки хлопці наближають для себе той омріяний Новий рік, який зустрічатимуть з родиною.

Артилеристи 43-ї бригади нині б’ють ворога на Куп’янському напрямку. Тут окупанти штурмують наші позиції буває й по двадцять разів на добу.

Техніка ЗСУ

"Для наших рідних і досі 24.02.2022"

Вони стріляють, а бойова медикиня Наталя завжди готова прийти на допомогу. Тут вона врятувала десятки бійців.

Наталія

"Кульових практично немає поранень. Тому, що ми арта. І як прилітає, то прилітає. І відриває руки, ноги, голови. Ми постійно їздимо з музикою. Навіть коли йде евакуація в салоні, все одно грає музика. Для того, щоб хлопець який поранений, щоб він не відчував що тут траур", - каже вона.

Медикиня бажає лише перемоги та зустріти новий рік із сім’єю - зі своїми донечками. Родина жінки вже другий рік як відмовилась від святкування. Поки мами немає вдома - ялинку ніхто не наряджає.

"Наші рідні - для них немає свята. Для них досі 24.02.22. Для них досі, як початок війни. І ялинку ми будемо наряджати, коли буде перемога. Зараз ми не святкуємо. Жодного свята. Інші цього не розуміють. У кого ніхто не воює - ті взагалі нічого не розуміють", - наголошує Наталія.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН за 1 січня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про ситуацію та показали головну ялинку України.

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