У НАТО готуються до перемовин з Кремлем: які ультиматуми ставить РФ щодо України і яка позиція Альянсу

У НАТО готуються до перемовин з Кремлем: які ультиматуми ставить РФ щодо України і яка позиція Альянсу

До штаб-квартири НАТО Росію не запрошували понад два роки.

В НАТО готуються до перемовин із Росією. В Альянсі звірять позиції з американською делегацією, яка почала дипломатичну естафету. Сьогодні про результати зустрічі в Женеві інформуватиме партнерів із ЄС і НАТО.

Напередодні союзники вже почули позицію України, на майбутньому якої в НАТО Росія намагається поставити хрест. Що партнери пообіцяли Києву, в ТСН.Ранок 11 січня розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" в Брюсселі Зоряна Степаненко.

До штаб-квартири НАТО росіян через їхню агресію в Україні не запрошували понад два роки. Втім, тепер вони тут з’являться. Та не з пропозиціями налагодити відносини, а зі своїми ультиматумами, які стосуються, зокрема, майбутнього України. Тож перш, ніж слухати росіян, союзники вислухали українців.

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В Брюсселі делегати з Києва розповіли партнерам про напруженість на українських кордонах. Наголосили, що Росія нічого не робить, аби її знизити. Лишень удається до погроз та водночас інціює дискусії про свою безпеку, вимагаючи від НАТО не розширюватися, не шукати собі майбутніх союзників на Сході.

"Росія вимагає беззастережної капітуляції, вимагає підірвати основні принципи функціонування демократичних країн і принципи НАТО. Ми вважаємо, що Росія прорахувалася в оцінці ситуації й покладаємося на союзників, їхню єдність та напористість у захисті безпеки й стабільності в Європі", - заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

У НАТО готуються до перемовин із Росією

Єдність серед країн НАТО щодо протистояння російським ультиматумам є. В Альянсі сказали, що не підуть на компроміси з Москвою щодо свого не розширення, а також не зачинятимуть свої двері для України.

"Ми допомагаємо Україні рухатися до членства в НАТО шляхом упровадження реформ. Ми чітко заявили, що ніколи не підемо на компроміс щодо права кожної нації в Європі вибирати свій власний шлях. Важливо, щоб цей принцип жодним чином не порушувався. Коли Україна буде готова до членства в НАТО, вирішувати їй і 30 союзникам", - наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Україну Альянс продовжить підтримувати політично й практично, запевнив генсек. Сьогодні в нього зустріч із очільницею американської делегації Венді Шерман, яка почала переговори з Росією в Женеві. Тепер про їхні результати розкаже партнерам з ЄС і НАТО.