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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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152
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У НАТО назвали єдиний шлях, як Європа може захиститися від російських ракет

Генсек НАТО закликав країни-учасниці Альянсу збільшувати свої арсенали.

Автори публікації
Фото автора: Христина Зеленюк Христина Зеленюк Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

У НАТО вважають, що небезпека для Альянсу не зникне, навіть коли війна в Україні закінчиться.

Про це заявив генсек Альясну Марк Рютте на дискусії «Будуючи краще НАТО» у Chatham House.

За його словами, НАТО потребує збільшення протиповітряної та протиракетної оборони на 400%. Цього вчать уроки України.

«Ми бачимо в Україні, як Росія завдає терору з повітря. Тож ми зміцнимо щит, який захищає наше небо», — сказав Рютте.

Також він заявив, що НАТО потрібні:

  • тисячі бронетехніки та танків,

  • мільйони артилерійських снарядів.

«І ми повинні подвоїти наші допоміжні можливості, такі як логістика, постачання, транспортування та медична підтримка. Союзники інвестуватимуть у більше військових кораблів та літаків. Наведу лише один приклад: союзники Америки закуплять щонайменше 700 винищувачів F-35. Ми також інвестуватимемо в більше безпілотників та ракетних систем великої дальності», — підсумував генсек Альянсу.

Раніше Марк Рютте заявив, що Росія за три місяці виробляє стільки боєприпасів, скільки НАТО за рік

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Дата публікації
Кількість переглядів
152
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