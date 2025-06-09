У НАТО назвали єдиний шлях, як Європа може захиститися від російських ракет

Марк Рютте / © Associated Press

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У НАТО вважають, що небезпека для Альянсу не зникне, навіть коли війна в Україні закінчиться.

Про це заявив генсек Альясну Марк Рютте на дискусії «Будуючи краще НАТО» у Chatham House.

За його словами, НАТО потребує збільшення протиповітряної та протиракетної оборони на 400%. Цього вчать уроки України.

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«Ми бачимо в Україні, як Росія завдає терору з повітря. Тож ми зміцнимо щит, який захищає наше небо», — сказав Рютте.

Також він заявив, що НАТО потрібні:

тисячі бронетехніки та танків,

мільйони артилерійських снарядів.

«І ми повинні подвоїти наші допоміжні можливості, такі як логістика, постачання, транспортування та медична підтримка. Союзники інвестуватимуть у більше військових кораблів та літаків. Наведу лише один приклад: союзники Америки закуплять щонайменше 700 винищувачів F-35. Ми також інвестуватимемо в більше безпілотників та ракетних систем великої дальності», — підсумував генсек Альянсу.

Раніше Марк Рютте заявив, що Росія за три місяці виробляє стільки боєприпасів, скільки НАТО за рік

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