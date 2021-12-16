У НАТО пообіцяли підтримку Україні, але без загрози для Росії: Зеленський провів напружені перемовини у Брюсселі

У НАТО пообіцяли підтримку Україні, але без загрози для Росії: Зеленський провів напружені перемовини у Брюсселі

Європейські союзники по Альянсу не готові озброювати Україну.

Український президент Володимир Зеленський провів у Брюсселі низку напружених переговорів з європейськими партнерами по НАТО щодо російської загрози. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО прагне діалогу з Росією, але не збирається йти на компроміси щодо прийняття до своїх лав майбутніх союзників. Водночас в Альянсі дають зрозуміти, що у випадку російської агресії захищатися Україна буде самостійно.

Про це розповіла 16 грудня в сюжеті ТСН.19:30 коресподентка “Радіо Свобода” Зоряна Степаненко.

В Брюсселі знають, що від безпеки в Україні залежать мир і стабільність у Європі. Саме тому за тим, що відбувається на східних кордонах України, уважно стежать усі ключові західні партнери.

У НАТО констатують, що напруга не спадає, і повідомляють про десятки тисяч російських військових, танки та артилерію біля українських кордонів. Партнери з Євросоюзу та НАТО запевняють Україну у цілковитій підтримці. Утім, дають зрозуміти, що захищатися доведеться самостійно.

“Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексії Росією Криму. Україна має право захищати себе. НАТО надаватиме вам підтримку - політичну й практичну. І ця підтримка не є загрозою для Росії”, - наголосив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Президент Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО визнав, що в Альянсі не готові озброювати Україну. Немає у них і спільної думки щодо майбутнього членства України в Альянсі. Водночас у спілкуванні з очільником Альянсу він дав зрозуміти, що Україна, по суті, нині боронить східний фланг НАТО.

“НАТО не винне Україні нічого. НАТО, якщо не вистоїть українська армія, буде винне усім своїм країнам, тому що береже саме країни-члени НАТО. А форпост [Альянсу на сході Європи] сьогодні - Україна, яка не є членом НАТО”, - заявив Володимир Зеленський.

Також читайте Росія сама підштовхнула Україну рухатися до НАТО — Зеленський

Російські війська від кордонів з Україною не відступають, але Захід традиційно не поспішає карати Москву за ескалацію конфлікту, сподіваючись на дипломатію. До діалогу Росію закликають і союзники по НАТО, й лідери країн Євросоюзу.

Якщо дипломатія не спрацює, у Євросоюзу є інший план: лідери підготували санкції, які впровадять у випадку нової агресії. Заходи будуть застосовані безпрецедентні. Джерела Радіо Свобода свідчать, що серед них - зупинка сертифікації Північного Потоку-2 та відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT.

Утім, президент Зеленський на таку обіцянку не відреагував із оптимізмом. Мовляв, якщо Росія нападе, то навіть найпотужніші санкції потрібними вже не будуть. Глава української держави переконував європейських партнерів діяти на випередження. Втім, політичної волі на реактивне рішення в Євросоюзі немає.

Перемовини у Брюсселі: яку підтримку обіцяють у ЄС Україні | Новини світу

Читайте також: