"У навідників тут залишились зв'язки": що відомо про братів, які скорегували ракету по селу Гроза

За словами правоохоронців, один з них раніше працював в ДАІ України.

У навідників, братів Мамонів, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня, залишились зв'язки на Харківщині серед дальніх родичиів та знайомих.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли джерела в правоохоронних органах.

"За нашою інформацією, наразі брати Мамони перебувають на території Белгородської області Росії, куди вони втекли під час деокупації Харківщини. Але при цьому ми не виключаємо, що у них залишились зв’язки з дальніми родичами, знайомими, які мешкають тут", - повідомило нам джерело в правоохоронних органах.

За даними українських правоохоронців, про одного з братів-навідників відомо, що до війни він працював в ДАІ Харківщини (Державтоінспекція в Україні існувала до листопада 2015 року – ред.). Після того, як росіяни окупували частину Харківщини, брати перейшли на службу до так званої "поліції" окупантів.

Нагадаємо, як раніше повідомляла СБУ, напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до рф, де продовжили працювати на користь країни-агресора.

"За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього "втемну" залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів та знайомих з деокупованих міст та селищ Харківщини. Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону", - повідомляла СБУ.

Ракетний удар по селу Гроза: що відомо

Як повідомлялося, 5 жовтня окупанти завдали удару по селу Гроза Куп'янського району - це було наймасовіше вбивство мирних мешканців на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, який був родом із цього села. Внаслідок удару загинули більше 50 людей.

СБУ встановила, що навели російський "Іскандер" на село двоє місцевих жителів брати Володимир та Дмитро Мамони. Під час окупації перейшли на бік РФ, а після звільнення населеного пункту втекли до країни-агресорки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масове вбивство в Грозі: ХТО НАВІВ російську ракету, яка вбила ПІВ СЕЛА?!

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