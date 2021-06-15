У найближчі дні до України повернуть другу групу жінок та дітей із табору біженців у Сирії

На північному сході Сирії знаходяться табори для сімей бойовиків.

У середу, 16 червня, із сирійського полону до України запланована евакуація дружин та дітей, які можуть бути пов'язані з терористами ІДІЛ, "Ісламської держави".

Про це ТСН.ua стало відомо з поінформованих джерел.

Наразі ані кількість жінок, ані кількість дітей, яких мають повернути до України, невідома.

Варто зазначити, що після розгрому "Ісламської держави" родини бойовиків ізолювали в спецтаборах. Фактично – в'язницях просто неба. В найбільшому – понад 70 тисяч людей. Серед них є і українки, частину вже вдалося повернути на батьківщину, інші досі мріють потрапити додому. Як вже раніше повідомляли у сюжетах ТСН, за табірним парканом залишилося ще кілька десятків громадян України. Маленьких та дорослих. У більшості - українські документи вилучили в перший же день в ІДІЛ. А у народжених на Близькому Сході дітлахів українських документів узагалі немає.

Нагадаємо, першу групу українок з дітьми вдалося повернути до України наприкінці 2020 року. Так, у новорічну ніч в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який доправив із Сирії двох українок та сімох їхніх дітей. Це родини терористів ІДІЛ, "Ісламської держави". Їх вдалося визволити внаслідок неймовірно складної операції спецслужб, дипломатів та військових. Вона тривала з осені 2019 року.

Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко допомагав розшукати українок у сирійських фільтраційних таборах. Приголомшливу історію повернення додому, яка декілька разів могла закінчитись трагедією - читайте у нашому матеріалі.

Українські родини ісламських бойовиків повернули на Батьківщину з сирійських таборів

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