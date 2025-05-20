У найстаршої породіллі України Підвербної відібрали доньку: перші подробиці

Анна Підвербна та її мати Валентина Підвербна

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У житті доньки найстаршої породіллі України, 14-річної Анни Підвербної, сьогодні сталась доленосна для неї подія — Новозаводський районний суд Чернігова постановив відібрати дівчинку у її 80-річної мами Валентини Підвербної.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила волонтерка Оксана Тунік-Фриз, яка організовувала юридичний супровід для опікунки Анни Підвербної — Олени Ятченко.

Як зазначено у рішенні суду, останній постановив відібрати неповнолітню Анну Підвербну від матері Підвербної Валентини Григорівни без позбавлення батьківських прав, до досягнення Підвербною-молодшою вісімнадцятирічного віку, тобто строком до 22 лютого 2029 року.

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Як додала в коментарі Оксана Тунік-Фриз, опікунці Анни Підвербної, Олені Ятченко поки достеменно не відомо, чи буде подавати апеляцію Валентина Підвербна.

«На суді була і Валентина Підвербна. На мій погляд, вона вела себе спокійніше, але час від часу із зали судового засідання лунали її крики. Аня задоволена, Олена теж задоволена рішенням суду. Аня зверталася до суду зі словами про те, що вона за будь-яких обставин не повернеться до Валентини Григорівни. Сказала, що це неможливо. Вона наголошувала, що її пости в соцмережах (про складну ситуацію під час проживання з Підвербною-старшою) були кроком відчаю».

Сама ж Валентина Підвербна в інтерв’ю для ТСН.ua місяць тому, після свого 80-річного ювілею заявляла, що налаштована боротися за повернення доньки. Вона підкреслювала, що поліпшила житлові умови в квартирі, а стан власного здоров’я оцінювала як відмінний.

Родина Підвербних: що відомо

Про Аню Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Григорівна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

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Навесні 2023 року, коли Підвербній-молодшій було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї — дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури.

Одразу після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру.

У жовтні 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

А торік у червні та у квітні цього року Валентина Підвербна в коментарі для ТСН.ua висловила думку про те, що якщо б у неї була можливість, вона б народила ще одну дитину.



Своєю чергою лікар, який 14 років тому робив Підвербній штучне запліднення, розповідав ТСН.ua, що після скандалу з цією породіллю репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучне запліднення жінкам, яким більше 55 років. Від офіційних коментарів лікар відмовився, мотивуючи це тим, що у справі Підвербної тривали судові розгляди.

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