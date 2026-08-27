У Непалі під час нищівної повені безвісти зникла група туристів з України: що кажуть у МЗС

Повінь у Непалі / © АР

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Пів сотні українців — серед зниклих безвісти під час моторошної повені в Непалі. Як повідомили в українському МЗС, непальська поліція сповістила, що доля 53 наших громадян поки що невідома.

Серед зниклих безвісти українців — 46 осіб із туристичної групи, яка перебувала безпосередньо в зоні стихійного лиха. Наразі із ними немає зв'язку. Наші посольства в Індії та Китаї підтримують постійні контакти з відповідними органами щодо проведення пошукових операцій.

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Наразі підтверджено інформацію про щонайменше 162 жертви потужної повені в Непалі. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

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Руйнівний потік і сотні зниклих туристів

Ці кадри приголомшили світ: камера спостереження зафіксувала, як потужний потік води змиває на своєму шляху будинки разом із людьми.

Раптовий паводок обрушився на популярний серед туристів гірський регіон на кордоні Непалу з Китаєм. Спричинити катастрофу, за припущеннями фахівців, міг величезний шмат льоду, який відколовся у горах та впав до річки.

Вулиці міст і селищ вкриті метровим шаром рідкої багнюки. Рятувальники працюють щосили — подекуди їм вдається визволити жертв стихії з кам'яних пасток. Основні пошуки проводять за допомогою гелікоптерів.

«Я був на терасі, і потік води затопив також і верхній поверх. Він спав лише приблизно за годину. Мою дружину поховав селевий потік... Мене врятував гелікоптер через 4–5 годин», — розповідає місцевий житель, якому вдалося вижити.

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Наразі відомо про 162 загиблих. Понад п'ятсот туристів — і серед них більш ніж 400 іноземців — вважаються зниклими безвісти. Опинилася в цій пастці й група українських мандрівників, зв'язку з якими досі немає.

Реакція МЗС України та доручення дипломатам

Головний дипломат України висловив щирі співчуття родинам жертв непальської повені та солідарність із постраждалою країною. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що вже доручив дипломатичним установам тримати ситуацію під цілодобовим контролем.

«Ми уважно стежимо за повідомленнями щодо українських громадян, які вважаються зниклими безвісти в постраждалих районах. Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї, а також нашому почесному консулу в Непалі підтримувати тісний контакт із відповідними органами влади та вживати всіх необхідних заходів у ході пошуково-рятувальних операцій», — заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Дивовижний порятунок слонів

Тим часом у мережі набуває популярності відео з незвичайним порятунком віднесених повінню слонів.

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П'ятеро тварин стали заручниками бурхливого потоку води, який відніс їх із Непалу аж до сусідньої Індії. Після того, як владі вдалося закрити технологічну греблю й зменшити тиск води, дорослі слони самотужки вивели з виру слоненят та вийшли на берег. Згодом урятована родина тварин неушкодженою повернулася до лісу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: 53 УКРАЇНЦІ ЗНИКЛИ В НЕПАЛІ після СТРАШНОЇ ПОВЕНІ | ТСН 10:00 27 серпня

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