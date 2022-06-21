У Нідерландах колапс в аеропортах, а в Британії наймасштабніший страйк десятиліть: все через гроші

У Нідерландах колапс в аеропортах, а в Британії наймасштабніший страйк десятиліть: все через гроші

Колапс на головному летовищі Нідерландів Схіпхол, а британці пересідають на велосипеди.

Сотні пасажирів годинами вимушені простоювати в чергах в Нідерландах, рейси подекуди затримуються на невизначений час, йдеться в ТСН.19.30.

А усе через нестачу персоналу, пояснює керівництво амстердамського аеропорту. Частина працівників відмовилася виходити на роботу, бо розлючена – їм не запропонували додаткові бонуси у розміри 5 євро за годину, які виплачують іншим.

Чому такий різний підхід до оплати - не пояснюють.

А у Великій Британії у країні розпочався наймасовіший за останні 30 років страйк залізничників та працівників підземки. Понад 40 тисяч робітників вимагають перегляду зарплатні. Кажуть, протестуватимуть через день, тож у четвер та суботу знову не вийдуть на роботу. Перевізники вже пообіцяли підняти зарплатню на 3 відсотки, утім це не влаштовує страйкарів.

Тим часом, чимало британців, аби дістатися на навчання чи до роботи, пересідають на велосипеди. Через зростання цін на продукти й інфляцію у майже 10 відсотків - вийти на вулиці погрожують також вчителі, медики й адвокати.

В уряді ж зазначають, що такі страйки лише погіршують ситуацію.

Британію охопив транспортний параліч через страйк працівників залізниці та метро

Читайте також:

Скасування "нульового" мита на автівки торкнеться не всіх: кому і відколи доведеться сплачувати додаткових 40%

У "Нафтогазі" пояснили, чому в деяких оселях так і не з’явиться тепло, хоча газу вдосталь

Жорстокі кадри спричинили скандал: на одеському іподромі відвідувачі спостерігали за тим, як ріжуть коня