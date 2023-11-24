У Нідерландах перемогла партія політика, який захоплюється Путіним: якими будуть наслідки для України

У Нідерландах слідом за Словаччиною перемогла проросійська ультраправа "Партія свободи" (PVV), яку очолює Герт Вілдерс.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олександри Мітіної з Нідерландів.

Що відомо про партію, яка перемогла в Нідерландах

У Нідерландах перемогла "Партія свободи", яку очолює проросійський політик Герт Вілдерс. Цінності партії далекі від європейських, зокрема:

Закриті кордони, аж до виходу з Євросоюзу.

Переслідування ісламу.

Відмова у прихистку біженцям.

Скасування допомоги Україні.

Того, що ультраправа "Партія свободи" на чолі з другом Орбана - Гертом Вілдерсом - забере аж 37 крісел у новому парламенті, не передбачав ніхто. Радикал і популіст, якого не допускали до формування уряду під час попередніх скликань, одразу нагадує, нащо прийшов до влади, фразою: "Нідерланди для нідерландців".

Герт Вілдерс під час передвиборчої кампанії / Фото: Associated Press

Якими будуть наслідки для України через вибори в Нідерландах

До повномасштабного вторгнення Вілдерс не приховував захоплення Путіним і заявляв, що Нідерландам варто позбутися "русофобії".

"Навіть минулого тижня, коли його запитували про візит до Москви, він заявив, що тут не було нічого такого - бо тоді, мовляв, не було війни. Це через чотири роки після анексії Криму! Я думаю, що такий політик може стати дуже негативною для України силою в майбутньому нідерландському парламенті", - каже нідерландський журналіст Губерт Смітс.

Щоб очолити Нідерланди, Вілдерсу потрібна коаліційна більшість - лідери ж партій, які посіли друге, третє та четверте місця, неодноразово натякали, що не приймуть його як прем'єра. Теоретично вони можуть об'єднатися і без переможця – випадок дуже рідкісний і незвичний для Нідерландів.

"Навіть за найгіршого сценарію швидкими зміни не будуть. Усі програми - зокрема щодо України - чинний кабінет продовжуватиме виконувати до завершення переговорів про коаліцію. Востаннє вони тривали 271 день", - зазначає кореспондентка ТСН.

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Нагадаємо, згідно з результатами виборів у Нідерландах, друге місце на виборах посів Альянс лейбористів і зелених лівих, який очолює ексєврокомісар Франс Тіммерманс – вони отримують 25 місць. Трійку лідерів замикає консервативна партія колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте VVD, яка набирає 24 місця – на десять менше, ніж 2021 року.

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