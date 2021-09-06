У Нідерландах поновилися слухання у справі збиття MH17: як довго ще триватиме процес

У Нідерландах поновилися слухання у справі збиття MH17: як довго ще триватиме процес

Загалом заплановано 10 днів слухань упродовж наступних трьох тижнів.

Суд Нідерландів почав заслуховувати родичів і близьких загиблих у катастрофі боїнга MH17 над окупованим Донбасом влітку 2014 року. Внаслідок авіатрощі, спричиненої ракетою російської установки "Бук", загинуло 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Як минув перший день слухань, йдеться 6 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Сьогодні на суді в Нідерландах виступили перші родичі загиблих. Вони говорили особисто в залі суду, і по відеозв’язку, або ж їхні представники зачитували заяви. Суд дозволив показувати фотографії загиблих, відео і їхні особисті речі.

"Мої доньки загинули в катастрофі разом зі своєю мамою. Їм було 7, 10 і 12 років. Відтоді моє життя перетворилося на жах", — говорить Петер ван дер Меєр.

Одна з доповідачок, яка втратила в авіакатастрофі батька і прийомну маму, зацитувала Олександра Солженіцина російською мовою: "Они лгут. Мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут".

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"Можливо, ми ніколи не дізнаємося, хто вбив моїх батьків. Адже від Росії ми чуємо лише заперечення, дезінформацію та небажання брати участь у розслідуванні", — зазначив родич загиблих Джеймс Ріцк.

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Сандер Ессерс, який втратив у катастрофі брата і племінників, закинув Україні, що та не закрила тоді повітряний простір в небі над окупованим Донбасом. Загалом судді заслухають близько 90 родичів.

Наразі суд розглядає звинувачення проти чотирьох підозрюваних. Це Ігор Гіркін, екс-офіцер ФСБ, який в 2014-му називав себе "міністром оборони ДНР", також громадяни Росії Сергій Дубинський та Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко.

Слідство досі триває і можуть з’явитися нові звинувачені. Підтримувати розслідування намагається прокуратура України. 9 вересня до слухань уперше приєднається українська делегація на чолі з прокуроркою Іриною Венедиктовою. Також вона покладе квіти до Меморілу пам’яті загиблих рейсу MH17.

Загалом заплановано 10 днів слухань упродовж наступних трьох тижнів. Вирок у процесі щодо винних в збитті рейсу MH17 можуть оголосити наприкінці 2022 року.

Раніше Росія відмовила у допиті терориста Гіркіна та його поплічників у справі про збитий “Боїнг” над Донбасом.

Нагадаємо:

Літак Малазійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

Нідерланди хочуть притягнути РФ до відповідальності через ЄСПЛ.

В суді у справі MH17 спростували головні російські фейки про трагедію.

Нідерланди не звинувачуватимуть Україну через незакритий авіапростір.

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