У Нідерландах в суді стартували слухання рідних жертв катастрофи МН17: як минув перший день

У Нідерландах в суді стартували слухання рідних жертв катастрофи МН17: як минув перший день

Суд буде слухати родичів загиблих упродовж десяти засідань до кінця вересня.

До Нідерландів, де відбуваються слухання у справі літака МН17, збитого у 2014 році над окупованою частиною Донбасу, приїхала українська делегація. Там заслуховували родичів загиблих.

Про історичний судовий процес, йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

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Судове засідання на сьогодні, 9 вересня, завершилося. Слухання були надзвичайно емоційними, до суддів говорила родина Фредеріксів, Сілен і Роб. У 2014 році вони втратили сина Брайана і його дівчину Дейзі, їй було 20. До зали суду вони принесли урну з їхнім прахом.

Після катастрофи батьки чекали понад рік, поки знайдуть і ідентифікують останки дітей. Їх вони забрали додому у спільній дитячій труні.

"Ми хотіли, щоб наші діти були разом, тож знайшли дитячу труну в формі серця. Втім, у морзі не хотіли цього робити, казали – всередині замало місця. Після довгих сварок ми все ж домоглися свого, й нам віддали одну труну. Всередині були частини тіла в пакунках, практично кістки, я мало що впізнала. Але точно впізнала шматочок блузки дівчини мого сина", - каже Сілен Фредерікс.

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Вцілілу смужку від блузи Дейзі, дівчини свого сина, Сілен також принесла із собою. Після авіатрощі ТСН неодноразово зустрічалася зі згорьованими батьками. Тоді журналістам показували кімнату молодої пари, вони збиралися в аеропорт швидко, поспішали, а батьки довго не наважувалися там прибрати розкидані речі.

Сьогодні на суді щодо рейсу МН17 і українська делегація. Приїхала генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова, яка представляє від України Міжнародну слідчу групу, адже розслідування триває. Воно ще має виявити причетних до збиття літака. Українська прокурорка вислухала родичів і потім поклала квіти до Меморіалу пам'яті загиблим рейсу.

"Група працює, люди в матеріалі і навіть наша присутність демонструє, наскільки ми впевнено рухаємося в цьому напрямку. Для мене дуже важливо бачити потерпілим, говорити їм, що ми прагнемо справедливості і правосуддя", - зазначає генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова.

Наразі суд розглядає звинувачення проти чотирьох підозрюваних. Це Ігор Гіркін, ексофіцер ФСБ, який в 2014 році називав себе "міністром оборони ДНР", також громадяни Росії Сергій Дубинський та Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко. Однак на цих слуханнях родичі загиблих прямо вказують, хто винен в смерті їхніх близьких.

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"Можливо, Путін колись вибачиться", - заявляє мати загиблого Сілен Фредерікс.

Суд буде слухати родичів упродовж десяти засідань до кінця вересня. Кожному відводять по 15-30 хвилин, нікого не перебивають і не здають запитань. Це вперше в судовій практиці, щоб 90 потерпілих зверталися до суддів.

А вирок можуть оголосити наприкінці 2022 року. Хоча родичі сподіваються, що будуть нові процеси у справі МН17 і вони назвуть убивць, попри те, що Росія саботує розслідування.

Новини України: справа МН17 – до Нідерландів прилетіла українська делегація

Як повідомлялося, нідерландські юристи вивчають українське законодавство заради компенсації постраждалим. Для цього представники потерпілих вже залучили українську юридичну фірму, яка провела аналіз, і зараз ці документи перекладають нідерландською мовою. Раніше повідомлялося, що нідерландський суд відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи MH17. Нагадаємо: Літак Малазійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

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