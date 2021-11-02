У Нігерії під завалами 22-поверхівки розшукують понад сотню людей: поки врятували чотирьох

Екскаватор працює із обережністю, аби ненароком не зачепити когось, хто зміг вижити.

Щонайменше 5 загиблих і ймовірно близько сотні людей під завалами – у Нігерії сталась трагедія на будівництві. Обвалилась багатоповерхівка, одна з трьох башт, висотою 22 поверхи. Загиблі і зниклі без вісти – будівельники.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Ціла гора будівельного брухту, із гігантських брил стирчать металеві прути. Це мали бути люксові апартаменти на 22 поверхи у найбільшому нігерійському місті Лагос. Коли конструкція завалилася - саме тривали будівельні роботи. Й на місці були більше сотні працівників. Свідки кажуть, будинок склався наче картковий - поверх за поверхом.

«Ми були там, я і мій брат, ми просто сиділи чекали на екскаватор, а екскаватор був не готовий, тому я сказав брату, що ми повинні перейти на інший бік. Щойно ми відійшли і будівля відразу впала», - розповідає Ерік Тетте.

«Багато людей були всередині, вони робили стяжку, всередині були електрики, сантехніки, і я навіть можу припустити, що і власник компанії також всередині, тому що вранці тут була його машина», - зазначає робочий Джеррі Джон.

Новини світу: у Нігерії обвалилась конструкція багатоповерхівки, загинуло щонайменше 5 людей

Під усім цим мотлохом досі лишаються десятки людей. Екскаватор працює із обережністю, аби ненароком не зачепити когось, хто зміг вижити. Уцілілими вже вдалося дістати чотирьох. Але люди, що зібралися довкола нарікають - допомогу влада прислала запізно.

«Їм зателефонували одразу, і вони відмовлялися приходити півтори години. Тепер замість того, щоб рятувати людей, вони почали вмикати сирену», - додають люди, які допомагають у пошуках.

Що стало причиною обвалу з’ясовують у поліції. Не виключають, що забудовники знехтували правилами безпеки і використовували будматеріали низької якості. А ще могла бути помилка у самій конструкції. Плануванням будинку займалася компанія, яка вже зарекомендувала себе у Штатах, Великій Британії та Південній Африці. Але за попередніми даними, вони вирішили додати два додаткових поверхи, що було поза планом.

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