"У них більше мотивації, ніж у нас": командир відділення ЗСУ про армію РФ та мету окупантів

Командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський розповів, що у росіян зараз, ймовірно, більше мотивації воювати, оскільки вони хочуть просто знищити Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Дмитро Гапчинський зазначив, що в окупантів багато технічного та людського ресурсу. Мета РФ – це знищення українців та України.

"У першу ротацію для нас найстрашніше було – це міни та скиди з дронів. Цієї ротації дронів було більше, ніж мін. FPV-дронів дуже багато. В технічному плані вони дуже виросли – в кількості та якості. Вони теж вчаться, як і ми. Не можна недооцінювати ворога, бо в нього здається більше мотивації, як у нас. Їхня мотивація – нас знищити, а це – потужна енергія ненависті. Щоб нас знищити – треба дуже нас ненавидіти. У них багато технічного та людського ресурсу. Як не прикро – у них багато всього. І нам важко протистояти", – сказав військовий.

Нагадаємо, Зеленський назвав першу мету Путіна у війні проти України.

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