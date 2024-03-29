У Німеччині залякують українців, які протестують проти співачки-путіністки: подробиці скандалу

Активісти кажуть, що і далі протестуватимуть проти путіністки.

У Німеччині лякають судовою тяганиною активістів, що виходять на протести проти російської оперної співачки Анни Нетребко. Росіянка, яка підтримувала Путіна та війну на українському сході тепер живе в Австрії. Вона так і не засудила агресію своєї держави проти України. І каже, що завжди буде росіянкою і боротиметься із русофобією.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріг.

Літо 2023 року. На будівлі берлінської опери прапор України. Усередині готуються зустрічати російську оперну співачку Анну Нетребко. Перед входом акція протесту проти російської пропаганди та пропутінських виконавців. Поціновувачі таланту Нетребко активістів тоді неприємно вразили.

Берлінська опера

Згодом до організаторів акцій стали надходити судові скарги. Формальна причина - висловлювання у соцмережах, які вимагають заборонити. Позивач - німецький диригент Міхаель Гюттлер.

"Він стверджує, що цей коментар стосується його особисто, що він зачіпає його честь і гідність, вимагає його заборонити через через суд", - каже організаторка протесту Катерина Плаксій.

У німецькій пресі диригент розповідає, що мовляв допомагає українським біженцям, а російська культура не належить Путіну, а тому відмовлятися від зокрема виступів Нетребко не треба.

"Диригент Міхаель Гюттлер, який відомий своєю співпрацею з нею багаторічною, який майже здається 14 років працював гостьовим диригентом Маріїнському театрі, він асистував Валерію Георгієву, якого називають диригентом путіна, він подав позов разом зі своєю дружиною Лесею Шаповаловою, яка, до речі, в Німеччині керує російським культурним центром в місті Оффенбург", - каже Катерина Плаксій.

Організаторка протесту

Дівчина переконана - йдеться не про вислів в інтернеті, а про залякування протестувальників та представити їх групою радикалів.

"Це така підготовка підґрунтя для того, щоб наступного протесту не було, щоб він не відбувся, щоб наші активісти були залякані, щоб наш протестний рух був дискредитований", - каже дівчина

Тиск на активістів має бути ще й фінансовий, бо юридичні послуги дорогі. Утім суд - так суд, вирішили українці. І для оплати видатків та адвокатів збирають гроші на краудфандинговій платформі. Свої протести проти Нетребко продовжують, де вона не з'явиться - нещодавно у Зальцбурзі і в травні знову в Німеччині.

"Її вже менше де хочуть бачити, але все ж таки її знову запрошують на травневий фестиваль місто Вісбаден, де вона виступала того року, коли ми протестували один раз, тоді вона виступала, до речі, разом з диригентом, він диригував оркестром. Оркестр, до речі, не погодився з цим рішенням запросити Нетребко на фестиваль і вони в знак солідарності з протестувальниками вийшли до протестувальників на вулицю і виконали гімн України. І це був дуже сильний момент", - кажуть організатори протесту.

Тож спроба залякати українців судами провалилася і активісти перед наступним засіданням земельного суду Штуттгарту 11 квітня вдячні тим, хто виходить на протести і хто підтримує їх у судовій тяганині з шанувальниками пропутінської співачки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Естонії висловився про війська НАТО в Україні та зброю для ЗСУ.

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