У Німеччині "вакцинованих" фізрощином знову щеплюють, а у Франції звільняються через обов’язкову імунізацію

У Німеччині "вакцинованих" фізрощином знову щеплюють, а у Франції звільняються через обов’язкову імунізацію

Які умови для вакцинованих осіб створили у Європі.

Скандал довкола вакцини проти коронавірусу в Німеччині. Там медсестра міняла вакцину на фізичний розчин. Тепер на щеплення запрошують 10 тисяч осіб і обіцяють грошову компенсацію. Тим часом для всіх співробітників в Італії обов’язкові паспорти здоров’я, а у Франції на роботу не пустити три тисячі невакцинованих працівників.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Сама історія із щепленнями фізрозчином сталася ще навесні, але розслідування обману медсестри якраз триває. І зараз людей почали запрошувати на повторну вакцинацію

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«Жінка пояснювала, що вона випадково розбила ампулу і боялася в цьому зізнатися, а тому вирішила зробити щеплення фізрозчином. Потім це почала розслідувати поліція і прокуратура. Вони виявили чіткі ознаки, що жінка є противницею вакцинації і міняла вакцину на фізрочин у великих масштабах. Наразі нам відомо про вісім із половиною тисяч випадків», - заявила статссекретар Нижньої Саксонії з питань здоров’я Гайґер Шольц.

Повторити вакцинацію запросили майже 10 тисяч людей, це всі, хто приходив у вакцинаційний центр під час роботи медсестри. А оскільки це проміжок часу в березні і квітні, тобто декілька місяців тому, то шкоди для здоров’я можлива повторна вакцинація не принесе, вважають медики. Через незручності за одне щеплення платитимуть 35 євро винагороди, а кому треба повторити обидва – 50 євро компенсації.

Тим часом в Італії усім співробітникам потрібні "паспорти здоров’я". Потрібно буде пред’явити або вакцинацію, або ж негативний тест або ж посвідку, що людина перехворіла. Усі, хто не матиме сертифікату, буде відсторонений від роботи, а через 5 днів їм перестануть виплачувати зарплату. Також можливі штрафи до півтори тисячі євро.

«Ми робимо це з двох важливих причин. По-перше, щоби робити робочі місця ще безпечнішими. І по-друге, щоби зробити нашу кампанію щеплення ще ефективнішою», - зазначив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанція.

Тим часом у Франції вакцинація проти коронавірусу тепер обов’язкова для деяких професій, де є тісний контакт із людьми. Це рятувальники і доглядальники в лікарнях і будинках для людей похилого віку. Загалом обов’язкова вакцинація у Франції потрібна 2,5 мільйонам людей. Поки вони повинні мати принаймні одну дозу вакцини, а з середини жовтня бути повністю імунізованими.

Через це у Франції на роботу не пустили майже три тисячі співробітників. А декілька десятків звільнилися за власним бажанням. За словами чиновників, чимало персоналу тепер поспішають вакцинуватися. У Франції повністю імунізовані вже понад 70 відсотків людей.

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