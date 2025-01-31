У Німеччині жорстоко вбили доньку українського військового 9-річну Валерію: нові подробиці

У Німеччині чоловік жорстоко вбив 9-річну Валерію. Він заявив, що так помстився матері дівчинки, бо та припинила з ним стосунки.
У Німеччині до довічного позбавлення волі засудили чоловіка з Молдови через вбивство 9-річної Валерії влітку минулого року в місті Дебельн. Чоловік зустрічався з мамою дівчинки, і коли та пішла від нього, він заради помсти викрав дитину, вивіз до лісу і там утопив у калюжі.
У залі суду був присутній і батько дівчинки, військовослужбовець ЗСУ, який отримав відпустку і приїхав до Німеччини.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.
Засудженого звати Андрій П, йому 37 років, він родом із Молдови і німецький суд визнав його винним у вбивстві 9-річної української дівчинки Валерії. Чоловік завіз дитину до лісу і втопив її у калюжі багнюки. За злочин над дитиною він отримає довічно. Чоловік родом із Модови при цьому спокійно дивиться у камери і не намагаєтсья закрити обличчя. Це вразило навіть досвідчених співробітників суду.
"Суд повністю прийняв подання державного обвинувача. Він засудив підсудного до довічного ув'язнення за вбивство. Він підтвердив, що підсудний убив Валерію", - каже Карстен Шенфельд, державний обвинувач.
Валерія зникла минулого року дорогою до школи. Третьокласниця самостійно їздила до школи автобусом. Дорога займала 15 хвилин. Утім 3 червня минулого року до зупинки вона не дійшла. Чоловік покликав її до себе в машину і дівчинка сіла, бо добре його знала. Андрій мав стосунки з її мамою і деякий час навіть жив у них. Що дівчинка зникла стало відомо лише по обіді, коли Валерія не повернулася додому. Поліція шукала дитину 8 днів, її тіло знайшли за 4 кілометри від її будинку.
"Підсудний дійсно розглядав Валерію тільки як засіб для досягнення мети, а також використовував її. Як помсту через гнів, через розчарування, через розрив стосунків із матір'ю", - пояснює Карстен Шенфельд, державний обвинувач.
Мати Валерії приїхала до Німеччини з двома доньками та мамою. Розповідають, що із Андрієм познайомилася у "Телеграмі", потім почали зустрічатися. Згодом чоловік пожалівся, що втратив роботу і немає де жити, і жінка пустила його до себе. Андрій ставав агресивним, піднімав руку, тоді жінка його вигнала. Андрій її переслідував, дзвонив із різних номерів і стежив. Одного дня побачив, що мама Валерії вірогідно розпочала стосунки із іншим і новий друг залишився на ніч. Наступного дня Андрій П. викрав і вбив Валерію. Раніше він погрожував мамі - якщо та її покине, він скривдить її так, що вона плакатиме до останнього дня. Після вбивства чоловік втиік у Прагу, утім його знайшли там і затримали. Він ще брехав, що в день злочину перебував у Чехії.
У залі суду був присутній і батько Валерії Роман. Він служить у ЗСУ, однак отримав відпустку. З мамою дитини вони були розлучені.
"Немає такого покарання, яке могло б повернути мені Валерію, яке могло б замінити її для мене. Навіть якби в Німеччині була смертна кара, це було б занадто легко. Я розповів, якою була Валерія, і що вона більше не буде відчувати в своєму житті. І що немає можливості покарати за те, що було зроблено", - каже батько дівчинки Роман.
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Нагадаємо, девʼятирічна Валерія зникла 3 червня – вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не зʼявилася. Тіло дівчинки знайшли неподалік дому в лісі лише через 10 днів.
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