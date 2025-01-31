У Німеччині жорстоко вбили доньку українського військового 9-річну Валерію: нові подробиці

У Німеччині чоловік жорстоко вбив 9-річну Валерію. Він заявив, що так помстився матері дівчинки, бо та припинила з ним стосунки.

У Німеччині до довічного позбавлення волі засудили чоловіка з Молдови через вбивство 9-річної Валерії влітку минулого року в місті Дебельн. Чоловік зустрічався з мамою дівчинки, і коли та пішла від нього, він заради помсти викрав дитину, вивіз до лісу і там утопив у калюжі.

У залі суду був присутній і батько дівчинки, військовослужбовець ЗСУ, який отримав відпустку і приїхав до Німеччини.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.

Засудженого звати Андрій П, йому 37 років, він родом із Молдови і німецький суд визнав його винним у вбивстві 9-річної української дівчинки Валерії. Чоловік завіз дитину до лісу і втопив її у калюжі багнюки. За злочин над дитиною він отримає довічно. Чоловік родом із Модови при цьому спокійно дивиться у камери і не намагаєтсья закрити обличчя. Це вразило навіть досвідчених співробітників суду.

Засуджений за вбивство Валерії

"Суд повністю прийняв подання державного обвинувача. Він засудив підсудного до довічного ув'язнення за вбивство. Він підтвердив, що підсудний убив Валерію", - каже Карстен Шенфельд, державний обвинувач.

Валерія зникла минулого року дорогою до школи. Третьокласниця самостійно їздила до школи автобусом. Дорога займала 15 хвилин. Утім 3 червня минулого року до зупинки вона не дійшла. Чоловік покликав її до себе в машину і дівчинка сіла, бо добре його знала. Андрій мав стосунки з її мамою і деякий час навіть жив у них. Що дівчинка зникла стало відомо лише по обіді, коли Валерія не повернулася додому. Поліція шукала дитину 8 днів, її тіло знайшли за 4 кілометри від її будинку.

"Підсудний дійсно розглядав Валерію тільки як засіб для досягнення мети, а також використовував її. Як помсту через гнів, через розчарування, через розрив стосунків із матір'ю", - пояснює Карстен Шенфельд, державний обвинувач.

Карстен Шенфельд

Мати Валерії приїхала до Німеччини з двома доньками та мамою. Розповідають, що із Андрієм познайомилася у "Телеграмі", потім почали зустрічатися. Згодом чоловік пожалівся, що втратив роботу і немає де жити, і жінка пустила його до себе. Андрій ставав агресивним, піднімав руку, тоді жінка його вигнала. Андрій її переслідував, дзвонив із різних номерів і стежив. Одного дня побачив, що мама Валерії вірогідно розпочала стосунки із іншим і новий друг залишився на ніч. Наступного дня Андрій П. викрав і вбив Валерію. Раніше він погрожував мамі - якщо та її покине, він скривдить її так, що вона плакатиме до останнього дня. Після вбивства чоловік втиік у Прагу, утім його знайшли там і затримали. Він ще брехав, що в день злочину перебував у Чехії.

У залі суду був присутній і батько Валерії Роман. Він служить у ЗСУ, однак отримав відпустку. З мамою дитини вони були розлучені.

"Немає такого покарання, яке могло б повернути мені Валерію, яке могло б замінити її для мене. Навіть якби в Німеччині була смертна кара, це було б занадто легко. Я розповів, якою була Валерія, і що вона більше не буде відчувати в своєму житті. І що немає можливості покарати за те, що було зроблено", - каже батько дівчинки Роман.

Моторошна трагедія! Чоловік вивіз 9-річну дівчинку в ліс і втопив, щоб помститися її мамі!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ ДЕНЬ 31 СІЧНЯ - П'ЯТНИЦЯ

Нагадаємо, девʼятирічна Валерія зникла 3 червня – вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не зʼявилася. Тіло дівчинки знайшли неподалік дому в лісі лише через 10 днів.

Читайте також: