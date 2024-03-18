У Німеччині жорстоко вбили українку та викрали її немовля: всі деталі злочину і до чого тут росіяни

Скоріше за все, що матір захищала свою дитину від росіян.

Кілька днів тому Україну сколихнула новина про вбивство дівчини-біженки, яка разом із мамою та немовлям знайшла прихисток у Німеччині. Тамтешня поліція вже знайшла ймовірних убивць, а подробиці розправи над українкою вас шокують. Усі подробиці жахливої історії – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Вбивство українки в Німеччині

Родину зниклих українців у Німеччині шукали кілька діб. 27-річна дівчина, її 51-річна матір та немовля, якому на той момент було трохи більш ніж 5 тижнів, безвісти зникли з табору для біженців ще 4 березня. А вже за кілька днів, 14 березня, місцевий житель знайшов тіло молодої жінки на дамбі річки Рейн біля міста Хоккенхайм. Загиблою виявилася 27-річна українка Маргарита, а її матір та донечку тоді так і не знайшли. Експерти майже відразу підтвердили, що дівчину вбили. За справу взялася спеціально створена комісія, на пошуки зловмисників кинули 6 десятків поліцейських.

Кого підозрюють у вбивстві

Це звучить жахливо, але й у цій історії не обійшлося без росіян. 17 березня у німецькому виданні Bild повідомили, що є перші підозрювані, серед яких росіянка. За даними журналістів, у скоєнні злочину підозрюються 44-річний німець і його дружина — 43-річна росіянка, втім шокує ще один момент – це вбивство вони планували давно.

Причина – викрадення немовляти, для дівчинки навіть заздалегідь купили одяг. За даними журналістів, німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна була офісним працівником. Пара має трьох дітей. Свідки кажуть, що напередодні чоловік придумав цілу легенду й розповідав сусідам про свою нібито новонароджену доньку. За його версією, дитина нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії й от-от вони мали б забрати її додому.

Дитину знайшли живою

Підозрювані вже доставлені до виправної установи. Чим керувалася пара, коли надумала викрасти маленьку дитину – наразі невідомо. Матір убитої українки, 51-річну Марину Стеценко досі не знайшли.

А ось у підозрюваних під час арешту виявили дитину, журналісти кажуть, що маленька Мія неушкоджена, була взята під опіку та доставлена в лікарню, де ДНК підтвердило, що вона - донька загиблої українки.

Журналістам також вдалося з’ясувати, що родина – родом із Харкова, який чи не щодня бомбардують росіяни, й лише 4 місяці тому родина вирішила залишити рідне місто та з маленькою дитиною переїхала до Німеччини. Чи є хтось з рідних, хто б наразі міг забрати дівчинку – невідомо.

Вбивають українців у Німеччині не вперше

Нагадаємо, що у Німеччині вже не раз скоювали напади на українців, на жаль, з летальним кінцем. Як-от у лютому невідомі з ножами напали на баскетболістів з України. Від отриманих травм помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко. 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм. Трапилося це в місті Оберхаузен, за 40 кілометрів від Дюсельдорфа.

Як з’ясувалося пізніше, ще дорогою в автобусі між підлітками розпочалася словесна перепалка, а коли вони вийшли на зупинці – зчинилася бійка. Один із нападників дістав ніж й поранив 4-х хлопців, серед яких було двоє українців.

У Федерації баскетболу міста Києва у Facebook заявили, що на хлопців напали напередодні чергового матчу саме за те, що вони – українці. Поліцейські оперативно розшукали і затримали нападників, ними виявилися теж підлітки – один родом із Туреччини, а інший – з Сирії.

Застрелив українку

Також у червні 2023 року у Німеччині бойфренд застрелив 39-річну українку, яка втекла туди від війни разом із десятирічною донькою. Як повідомляє Bild, 39-річна Юлія приїхала з донькою до Німеччини навесні 2022 року через повномасштабну війну.

За даними видання, Юлія мешкала зі своїм 50-річним коханим – німцем Францом. Він і став убивцею. Під час скоєння злочину рівень алкоголю у його крові становив 1,4 проміле. Обвинувачений переконував, що вбивство було випадковим й до останнього не визнавав провини.

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У Німеччині жорстоко вбили українку та викрали її немовля! НЕ ОБІЙШЛОСЯ БЕЗ РОСІЯН!