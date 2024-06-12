У Німеччині знайшли тіло зниклої 9-річної українки: жахливі деталі трагедії

Розтин тіла виявив що дитина стала жертвою злочину і це була насильницька смерть.

Німецька поліція підтвердила, що загибла, яку напередодні виявили в німецькій Саксонії, це 9-річна українка Валерія. Дівчинку шукали від 3 червня. Того дня вона пішла до школи і не повернулася. Мама Валерії – з Дніпропетровщини і приїхала до Німеччини в 2022-му році. Тато служить у ЗСУ. Батьки розлучені. Поліція розслідує справу як убивство.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Що тіло, яке знайшли напередодні в лісосмузі, це зникла українська дівчинка, підтвердила поліція міста Хемніц.

"Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо його як вбивство", – повідомив начальник поліції Карстен Кемпф.

У поліції розповіли, що вбиту виявили далеко від стежок, у важкодоступній зоні з низькорослою рослинністю – приблизно 4 кілометри від її дому. Слідчі вважають, що це і було місцем вбивства. Там почали шукати після показів свідків, які кажуть, що чули звідти крики про допомогу.

Тіло обстежували у лейпцизькому інституті кримінальної експертизи. Свідчень про сексуальний злочин не виявили.

Поліція припускає, що Валерія знала злочинця. Розслідування наразі зосереджене на соціальному оточенні сім’ї.

Тіло дівчинки обстежили ще сьогодні вночі в Лейпцигу. Розтин тіла виявив що вона стала жертвою злочину і ми можемо підтвердити що це була насильницька смерть. Час смерті наразі не може бути наразі установлений точно, Однак ми не виявили свідчень, які могли би говорити про сексуальний злочини", – каже прокурорка міста Хемніц Інгрід Бургарт.

Останніми днями правоохоронці опитали близько 400 громадян в окрузі та перевірили місцеперебування осіб, які раніше скоювали сексуальні злочини. Підозрюваних поки немає.

Валерія зникла 3 червня, коли зранку пішла в школу і не повернулася. На уроках дитина також не була, однак школа не повідомила ані маму, ані поліцію.

У пошуках дитини прочісували береи річки Мульде, шукали з собаками, гелікоптерами і водолазами. Мешканців Дьобельна просили шукати дівчинку у власних садах, погребах, гаражах чи сараях. Місто саме сформувало приватні пошукові групи.

Новина про насильницьку смерть дитини шокувала містян, там скасували фестиваль, який мав пройти на вихідних.

Хто вбив дитину і з якоим мотивом – поліція продовжує розслідування.

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Тіло зниклої 9-річної українки знайшли в німецькому лісі! Жахливі деталі трагедії

Нагадаємо, що напади на українських біженців у Німеччині, або навіть і вбивста, на жаль доволі розповсюджені. Раніше повідомлялося, що у Дортмунді, Німеччина, невідомі з ножем напали на 15-річного підлітка з України.

Також ми писали, що афганець напав з ножем на українську біженку в Німеччині.

Ще раніше, в березні в Німеччині було знайдено тіло вбитої 27-річної української біженки Маргарити. Згодом в озері знайшли мертвою її маму Марину. А новонароджену доньку Маргарити викрали німець та росіянка.

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