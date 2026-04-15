У Німеччині запрацював Хаб єдності українців: які послуги там можна отримати

У Берліні запустили роботу першого у Європі Центру єдності українців. Тут зосередять ключові сервіси для наших громадян у Німеччині: від консультацій щодо пенсій та освіти до юридичної допомоги з працевлаштування. У Німеччині наразі перебуває понад один мільйон українців.

Як працюватиме цей простір, розповість кореспондентка ТСН Наталя Фібріг.

4 поверхи підтримки в центрі Берліна

Хаб єдності (Unity Hub) розташований у самому центрі німецької столиці, поряд із Жандармською площею. Це сучасна будівля площею майже дві тисячі квадратних метрів, що має чотири поверхи. Проєкт повністю профінансував німецький уряд, а фінансування розраховане щонайменше на найближчі два з половиною роки.

Центр представили українському міністру соціальної політики Денису Улютіну та німецькому міністру внутрішніх справ Александру Добріндту.

«Побудувати таку систему в Україні, побудувати такий зв’язок із українцями за кордоном, щоби таке повернення було максимально легше, зручніше і зрозуміліше для громадян. Для нас надзвичайно знаково, що ми розпочинаємо саме з Юніті хабу в Берліні», — каже Денис Улютін, міністр соціальної політики України.

Повернення чи легалізація: що чекає на українців після 2027 року

Статус тимчасового захисту для українців у ЄС чинний до березня 2027 року. Хаб стане місцем, де допоможуть визначитися з майбутнім: чи то перехід на національні візи, чи то підготовка до повернення додому.

«З українського боку є великий інтерес до того, щоб люди поверталися, адже країну залишила приблизно чверть населення. Багато українців самі хочуть повернутися в країну, яка буде самостійною. Однак треба пам’ятати, що йдеться саме про тимчасовий захист», — каже Александр Добріндт, міністр внутрішніх справ Німеччини.

Які сервіси працюють у хабі?

Центр об’єднує консультантів з найважливіших питань. Тут працюють представники Пенсійного фонду України, юристи та освітні координатори.

Пенсії та стаж: Можна перевірити особову справу, трудовий стаж у реєстрі та оформити документи для призначення пенсії.

Соціальні виплати: Консультації щодо реєстрації, медичного страхування, виплат Kindergeld та взаємодії з Jobcenter.

Освіта: Як зарахувати оцінки, отримані в Німеччині, в українських школах та як отримати український атестат дистанційно.

Культурний простір та соціальна кава

Окрім офіційних кабінетів, Хаб стане культурним центром для зустрічей громади, дискусій та виступів. Хоча прибуткова діяльність тут заборонена, у центрі працюватиме соціальне кафе.

«У нас буде соціальне кафе, і всі українці зможуть скуштувати тут львівської кави», — каже Любов Червінська, директорка Агенції національної єдності.

Графік роботи: Хаб стартує вже завтра у тестовому режимі. Він працюватиме з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 20:00. Незабаром подібні центри, хоч і меншого розміру, планують відкрити і в інших країнах Європи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 11:00 15 квітня. РОСІЯНИ влаштували ПЕКЛО! ПОТУЖНІ удари в ДЕНЬ ЖАЛОБИ! ІСТОРІЯ діда на ЖИГУЛЯХ!