"У нього було синє обличчя і руки": на Хмельниччині чоловіка із собакою насмерть засипало тоннами гною з некерованої фури

"У нього було синє обличчя і руки": на Хмельниччині чоловіка із собакою насмерть засипало тоннами гною з некерованої фури

Відкопувати чоловіка довелося рятувальникам.

Смертельна аварія сталася на Хмельниччині неподалік Кам’янця-Подільського на дорозі місцевого значення. Водій вантажівки не впорався з керування і злетів у кювет.

Про подробиці моторошної аварії 10 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, в момент, коли вантажівка летіла у кювет, по узбіччю з собакою прогулювався 50-річний чоловік. Він встиг відскочити і не потрапити під колеса некерованої фури. Але з причепа просто на нього висипалися тонни гною.

Почувши сильний гуркіт, пані Людмила першою прибігла на дорогу. Саме її паркан і пошкодив причіп перекинутої вантажівки.

Жінка розповіла, що на місці аварії побачила перекинуту автівку, а поруч метушився ошелешений водій, який запевняв, що їхав обережно. Ранком, розповідає жінка, якраз вирувала негода.

Чоловік встиг відбігти і не потрапити під колеса некерованої вантажівки, але з причепа на нього і на пса посипалися тонни гною, поховавши заживо. Відкопувати чоловіка довелося рятувальникам. Медики лише констатували смерть.

Біля Кам'янця-Подільського водій вантажівки не впорався з керування і злетів у кювет | Новини України

"У нього було синє обличчя, руки сині. Медики констатували, що людина загинула", - розповіли рятувальники.

На цій звивистій дорозі, кажуть місцеві, вже не вперше трапляються аварії. Але люди досі не гинули.

50-річного загиблого вже поховали. Чоловік жив сам, раніше воював на Сході - розповідають селяни.

Чому водій не впорався з кермуванням - через негоду, неуважність чи поломку і чи був він тверезий – все це з’ясовують правоохоронці. 69-річному кермувальнику готуються оголосити підозру. Йому загрожує до 8 років за гратами.

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