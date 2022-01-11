"У нього було синє обличчя і руки": на Хмельниччині чоловіка із собакою насмерть засипало тоннами гною з некерованої фури

Відкопувати чоловіка довелося рятувальникам.
Смертельна аварія сталася на Хмельниччині неподалік Кам’янця-Подільського на дорозі місцевого значення. Водій вантажівки не впорався з керування і злетів у кювет.
Про подробиці моторошної аварії 10 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Так, в момент, коли вантажівка летіла у кювет, по узбіччю з собакою прогулювався 50-річний чоловік. Він встиг відскочити і не потрапити під колеса некерованої фури. Але з причепа просто на нього висипалися тонни гною.
Почувши сильний гуркіт, пані Людмила першою прибігла на дорогу. Саме її паркан і пошкодив причіп перекинутої вантажівки.
Жінка розповіла, що на місці аварії побачила перекинуту автівку, а поруч метушився ошелешений водій, який запевняв, що їхав обережно. Ранком, розповідає жінка, якраз вирувала негода.
Чоловік встиг відбігти і не потрапити під колеса некерованої вантажівки, але з причепа на нього і на пса посипалися тонни гною, поховавши заживо. Відкопувати чоловіка довелося рятувальникам. Медики лише констатували смерть.
"У нього було синє обличчя, руки сині. Медики констатували, що людина загинула", - розповіли рятувальники.
На цій звивистій дорозі, кажуть місцеві, вже не вперше трапляються аварії. Але люди досі не гинули.
50-річного загиблого вже поховали. Чоловік жив сам, раніше воював на Сході - розповідають селяни.
Чому водій не впорався з кермуванням - через негоду, неуважність чи поломку і чи був він тверезий – все це з’ясовують правоохоронці. 69-річному кермувальнику готуються оголосити підозру. Йому загрожує до 8 років за гратами.
Читайте також: