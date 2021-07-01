"У нього є талант і бажання": кохана нападника Довбика розповіла про життя чоловіка за межами поля

"У нього є талант і бажання": кохана нападника Довбика розповіла про життя чоловіка за межами поля

Футболіст у шлюбі вже рік.

Футболіст Артем Довбик - сенсація матчу Євро-2020 між збірними України та Швеції. Саме цей футболіст зміг в останні хвилини поєдинку проштовхнути переможний м’яч у ворота шведів і вперше в історії вивести збірну України в чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.

"Сніданок з 1+1" ексклюзивно поспілкувався з дружиною футболіста. Які цікаві подробиці розповіла вона про українського нападника.

Вдома форвард збірної - це чуйний та уважний чоловік. Артем Довбик та його дружина Юлія в шлюбі вже рік. Хоча знайомі близько 20 років: "Сиділи якийсь час за одною партою. Потім він у мене почав списувати і просила, щоб його від мене відсадили".

Стосунки Юля та Артем вперше спробували побудувати на першому курсі. "Ми тоді ще такі діти були: у кожного свої амбіції. Потім нас життя трошки розвело: він поїхав до Дніпра - підписав контракт, а я поїхали вчитися до Києва", розповіла вона.

Так тривало близько двох років. Серйозні стосунки почались, коли Юля була на третьому курсі. Освідчення Юля почула півтора року тому на відпочинку в Домініканській Республіці - на березі океану. Хоча Артем хотів освідчитись раніше.

Як поводить себе в сімейних стосунках футболіст Артем Довбик

Весілля планували важко. Артем грав за датський клуб, Юля залишалась в Україні. Через пандемію чоловік не міг приїхати до дружини, а тому вся організація найважливішої події в житті пари відбувалась через Інтернет. "Дуже важкий був період", - згадує дівчина.

Бути дружиною футболіста, каже Юля, складно. Утім, заради коханого, вона готова йти на поступки."Завжди сміюсь і кажу: я дружина футболіста-декабриста. Талант, який в нього є, впевненість, бажання, робота над собою - це приносить йому цей результат. Розумієш, що ти готова в якихось моментах пожертвувати своїм особистим амбіціями", - каже вона.

Артем завжди звертається за порадою до коханої. "Я взагалі нічого в футболі не розумію, нічого не питай. Я нічого не знаю у футболі, не буду коментувати. Він якусь таку жіночу енергетику, мабуть, намагається від мене отримати. У нас з ним в симбіозі це все і виходить", - розповіла Юлія.

Останню ж добу дружину форварда закидають приємними повідомленнями з привітаннями і словами підтримки. Перше, що сказав їй чоловік, коли зателефонував після переможного матчу, було: "Після таких моментів хочеться грати в футбол".

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