У Новій Каховці ЗСУ феєрично знищили ворожий склад: наслідки та реакція розгублених окупантів

ТСН.ua зібрав усю інформацію, яка наразі відома про вибухи у тимчасово окупованому росіянами місті.

Що і як вибухнуло

Як повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук та херсонські телеграм-канали, у Новій Каховці 11 липня вибухнули російські склади зброї. Як пізніше підтвердили в Одеській ОВА, за результатами виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ вогневих завдань, ворог втратив склад з боєприпасами в Новій Каховці.

У Мережі одразу почали публікувати фото та відео наслідків. На кадрах видно, що вибухи надзвичайно потужні з подальшою детонацією та масштабною пожежею, яка, як пишуть пропагандистські ЗМІ, триває і досі.

Фото: Роман Бочкала

Новая Каховка на камерах видеонаблюдения pic.twitter.com/AJuJcvNaM5 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) July 12, 2022

Як повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, ЗСУ накрили російські склади з озброєнням. Також окупанти біля складів розмістили ще і понад 40 бензовозів, що і спровокувало ще потужніші вибухи.

Як на події у Новій Каховці відреагували окупанти

Місцеві окупаційні телеграм-канали та пропагандистські російські ЗМІ традиційно вдалися до брехні і заявили, що ЗСУ влучили у склад із селітрою.

Також підконтрольні Кремлю видання написали, що пожежа у Новій Каховці триває і досі.

Водночас інші російські телеграм-канали з посиланням на окупаційну місцеву владу повідомили, що "внаслідок обстрілу ЗСУ Нової Каховки знищено завод, який виробляв обладнання для світових ГЕС". Натомість у пабліках прихильники "руского міра" пишуть, що у повітря злетів саме склад з боєприпасами поблизу завода "Сокіл" та жаліються, що "їхня ППО не може впоратися з американськими HIMARS".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 139-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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