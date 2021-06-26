У Нововолинську батьки не можуть поділити маленького сина і звинуваючують один одного у розбещенні малечі

У Нововолинську батьки не можуть поділити маленького сина і звинуваючують один одного у розбещенні малечі

У поліції кажуть: уже ведуть розслідування.

У Нововолинську батьки вже понад рік воюють за сина. Вони розійшлись і нині дитина з мамою й татом живе по черзі. Аж раптом у мережу потрапило дивне відео. На ньому, твердить матір, теперішня співмешканка чоловіка розбещує малюка. Батько - навпаки - звинувачує в цьому матір хлопчика.

Про те, що сталося насправді - 26 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Пані Марія каже, що не бачила свого трирічного сина три тижні Провідати малюка, стверджує жінка, їй не давав його батько.

Війна за Матвія розпочалася більше року тому - коли батьки розійшлися. Ініціаторкою розставання, каже мати, була вона, бо чоловік простягував руки. Той - усі звинувачення відкидає. Каже, ніколи на жінку рук не піднімав.

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Оскільки опікуватися хлопчиком хотіли обоє батьків, у соцслужбі вирішили: він житиме по черзі з татом та мамою - тиждень через тиждень. Так і було - впродовж року. Утім нещодавно у Мережі з'явилося скандальне відео. На ньому, стверджує жінка, нова співмешканка чоловіка розбещує її сина.

"На одному відео просто оголені геніталії дитини і ця мачуха напівоголена треться об нього і сама фільмує", - говорить мати хлопчика Марія Сокол.

Тато малюка не приховує: то він зняв відео і сам відніс його і до поліції, і до соцслужби. Бо впевнений: син повторює те, що бачив удома в мами з її новим чоловіком.

"Приходить після тижня проживання до мене додому, ввечері на моїй дружині він повторює сексуальні пози, які бачив з проживання з мамою", - розповідає тато Матвія Сергій Макарчук.

Справа дійшла до суду. Доки немає його рішення, опікунська рада обмежила перебування малюка в батька і його нової співмешканки.

Тим часом у поліції мають перевірити інформацію про розбещення дитини. Із таким клопотанням до правоохоронців та до омбудсмена звернулася лідерка жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова. Вони надають юридичну допомогу, зокрема, жертвам домашнього насилля.

У поліції кажуть: уже ведуть розслідування. Адже і батько, і мати малюка - завалили райвідділ десятками заяв одне на одного. Крапку- вважають правоохоронці- має поставити суд.

До кінця розслідування Матвій мав би ходити до батька лише у певні дні і тільки вдень. Але оскільки досі немає рішення суду – хлопчик періодично ночує і в мами, і в тата.

Новини України: у Нововолинську війна батьків за дитину переросла у звинувачення в розбещенні

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