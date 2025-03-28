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"У них були мрії": у Запоріжжі попрощались із родиною, яку вбив російський "Шахед"
У Запоріжжі росіяни вбили чоловіка, жінку та їхню 17-річну доньку.
У Запоріжжі попрощалися з родиною Маленків, яка загинула внаслідок шахедної атаки в ніч проти 22 березня. Під час масованого обстрілу один із безпілотників росіян поцілив у приватний дім, де було подружжя і їхня 17-річна дочка. Дівчина та її 41-річний батько — загинули на місці. За життя 38-річної матері 10 годин боролися лікарі — утім, марно.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.
21-річна Віка — єдина, хто вижив у родині у день російського удару.
«Я хотіла в пʼятницю приїхати, але з роботи прийшла — втомилась і не приїхала. Перший подзвонив мій хрещений. Говорить — прилетіло в мої будинки», — каже донька та сестра загиблих Вікторія Маленко.
Телефон загиблої сестри вона знайшла на руїнах будинку. Тепер переглядає кожне фото — це все, що лишилось на згадку про сім’ю. Татові Роману тепер назавжди 41. Мамі Ользі- 38. Улянці- виповнилось 17 за кілька днів до загибелі.
«Я не уявляю, що вони відчували в цей момент, який звук вони чули, про що вони думали», — каже Вікторія.
У ніч проти 22 березня росіяни запустили по Запоріжжю понад десяток безпілотників. Один влучив в будинок Маленків. Тата з молодшою донькою вбило на місці. За життя мами боролись медики, утім вона померла у лікарні.
Попрощатись із ними сьогодні з’їхались байкери Запоріжжя. За життя Уляна, окрім навчання у коледжі, захоплювалась мотоспортом.
«Просто була як-ото моторчик маленький, нікого не боялась така маленька, така тендітна з цими вушками бачили на шоломі. Була на стільки відважна, стільки було жаги. Така маленька наша дівчинка, наше сонечко, русаки забрали її і її сімʼю», — каже учасниця байкерської спільноти Запоріжжя Олена.
Байк Уляни під час удару вцілів, але добряче понівечений. В пам’ять про сестру Віка колись хоче поганяти на ньому.
38-річна Ольга продавала у середмісті овочі та фрукти. Її чоловік був будівельником. Попри війну, мали багато планів, вірили у краще.
«Вона мріяла про власний магазин, тато мріяв щоб біля будинку було рибацьке місто, щоб він там рибу ловив, а сестричка мріяла стати популярним кухарем-кондитером», — каже Вікторія Маленко.
Тієї трагічної ночі внаслідок російської атаки у місті також поранило 16 людей, у лікарнях міста й досі залишається двоє постраждалих.
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