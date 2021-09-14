У Нью-Йорку відбулася довгоочікувана модна вечірка року — Met Galа: ексклюзивний репортаж ТСН

Після вимушеної відсутності у пандемічний рік Met Gala повертається.

Одна з найпопулярніших співачок Америки Біллі Айліш змусила відомого дизайнера Оскара де ла Ренту відмовитися від хутра. Виконавиця є відомою захисницею тварин і дотримується веганської дієти, тож в обмін на поступку зголосилася вбратися у гламурну сукню де ла Ренти на щорічній вечірці Інституту моди Met Gala у Нью-Йорку.

Яким був сам захід цього року, йдеться 14 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Після вимушеної відсутності у пандемічний рік Met Gala повертається. Щоб потрапити сюди, треба бути або суперзіркою, або мати 300 тисяч доларів на квиток. Темою цього року обрали американську моду.

Оркестр, що грає і танцює в комбінезонах у кольорах американського прапора — це подарунок від дизайнерки Стелли Маккартні. Їй сьогодні виповнюється 50, тож Стелла пропускає вечірку, розповіла її на 20 років старша подруга Анна Вінтур, незмінна редакторка глянцю Vogue. Багатьом вона відкрила шлях у світ моди, і багатьом — закрила. Дизайнерів зі світовими іменами Ральфа Лорена, Оскара Деларенту, Кароліну Хереру, Віру Вонг і Майкла Корса називає старими друзями.

Новини світу: ексклюзивний репортаж ТСН – як відбувався цьогорічний Met Gala

Співголовами цієї вечірки стали зірки у віці до 25-ти. Наймолодша володарка "Греммі" Біллі Айліш свій звичний сміливий образ і авангардний колір волосся проміняла на ніжно-персикову сукню і зачіску у стилі Мерлін Монро. 15-метровий шлейф за співачкою заносили кілька асистентів.

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Золотий плащ за репером Lil Nas X теж довелося вкладати помічникам. Досхочу попозувавши у такому вигляді, співак зняв верхній одяг і залишився у золотих обладунках. Але й вони виявилися не останнім його вбранням — репер роздягнувся ще раз і залишився у всіяному камінням трико.

Молода поетеса Аманда Горман, що стала широко відомою після того, як прочитала власні вірші на інавгурації президента Джо Байдена, каже, що переосмислила образ Статуї Свободи. Про неї нагадував вінець на голові. На модній вечірці уперше, зізнається Аманда.

Те, що свої ідеї можна поширювати у будь-який спосіб, юним колегам продемонструвала конгресвумен від штату Нью Йорк Керолайн Мелоні. Її сукня — втілена агітація за права жінок.

А от впізнати у темному силуеті модель і телезірку Кім Кардаш’ян змогли лиш віддані фани. Класичний чорний обрала і Шерон Стоун. А співак Френк Оушен зробив акцент на аксесуарі — роботизованій дитині під колір свого волосся.

Американська мода — це, традиційно, зручний одяг і кросівки, прокоментували куратори Met Gala. Але іноді можна дещо переосмислити і зробити американську моду більш емоційною.

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