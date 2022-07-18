У Брукліні планують перейменувати дві авеню - Брайтон-Біч та Коні-Айленд. Незабаром вони можуть називатись Юкрейніан Вей, тобто - "Український шлях".

У Нью-Йорку з'являться вулиці з українськими іменами.

Про це 18 липня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Брукліні планують перейменувати дві авеню - Брайтон-Біч та Коні-Айленд. Незабаром вони можуть називатись Юкрейніан Вей, тобто - "Український шлях". Про це в твіттері повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця.

Відповідний законопроєкт про перейменування вулиць уже схвалила міська рада Нью-Йорка. Тепер його має затвердити мер міста.

Зауважимо, що на Брайтон-Біч проживає величезна кількість вихідців із колишнього СРСР, зокрема й росіян.

Нагадаємо, російський політик і громадський діяч Леонід Волков пояснив, у чому, на його думку, полягає стратегія Путіна і яку останню ставку він робить для того, щоб зломити опір України.

"Український шлях" у Нью-Йорку: у Брукліні хочуть перейменувати дві авеню

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