У Брукліні планують перейменувати дві авеню - Брайтон-Біч та Коні-Айленд. Незабаром вони можуть називатись Юкрейніан Вей, тобто - "Український шлях".
У Нью-Йорку з'являться вулиці з українськими іменами.
Про це 18 липня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
У Брукліні планують перейменувати дві авеню - Брайтон-Біч та Коні-Айленд. Незабаром вони можуть називатись Юкрейніан Вей, тобто - "Український шлях". Про це в твіттері повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця.
Відповідний законопроєкт про перейменування вулиць уже схвалила міська рада Нью-Йорка. Тепер його має затвердити мер міста.
Зауважимо, що на Брайтон-Біч проживає величезна кількість вихідців із колишнього СРСР, зокрема й росіян.
Нагадаємо, російський політик і громадський діяч Леонід Волков пояснив, у чому, на його думку, полягає стратегія Путіна і яку останню ставку він робить для того, щоб зломити опір України.
Читайте також:
- "Важко осягнути логіку маніяка": Фурса розповів, яку тактику застосовує Путін
- "Необхідно атакувати аеродроми": генерал США розповів, як протидіяти ракетним ударам окупантів
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати