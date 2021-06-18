У Одеській області троє маленьких братиків отримали опіки під час розпалювання печі

Дітей охопила вогняна хмара після того, як вони перекинули пляшку з бензином.
Троє дітей зазнали тяжких опіків під час розпалювання печі на Одещині.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Їхній батько залишив у коридорі пляшку з бензином, яку хлопці перекинули. Коли чоловік збирався підкинути дров у піч, аби зігріти воду для миття малих, випари пального спалахнули і діти опинилися у вогняній хмарі.
Найменшому з них півтора року, старшому - 4. Батько загасив полум’я і виніс синів надвір, але вони встигли зазнати опіків 1 та 2 ступеня. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий, у лікарні діти проведуть щонайменше місяць.