У Одеській області троє маленьких братиків отримали опіки під час розпалювання печі

Дітей охопила вогняна хмара після того, як вони перекинули пляшку з бензином.

Троє дітей зазнали тяжких опіків під час розпалювання печі на Одещині.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Їхній батько залишив у коридорі пляшку з бензином, яку хлопці перекинули. Коли чоловік збирався підкинути дров у піч, аби зігріти воду для миття малих, випари пального спалахнули і діти опинилися у вогняній хмарі.

Найменшому з них півтора року, старшому - 4. Батько загасив полум’я і виніс синів надвір, але вони встигли зазнати опіків 1 та 2 ступеня. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий, у лікарні діти проведуть щонайменше місяць.

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