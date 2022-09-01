У одному із найбагатодітніших сіл України, де у сім'ї є і по 19 дітей, з острахом чекають початку онлайн-навчання

Дітям часто не вистачає гаджетів, або місця для навчання, в сусідніх кімнатах чути уроки кожного із братиків і сестричок.

В сім’ї Колодичів - семеро дітей, але для поліського села це не так і багато. Це село - одне з найбагатодітніших в Україні, йдеться в ТСН.19.30.

«Сімей багатодітних в нас десь до 300. Найбільше в сім’ї 19 дітей, 12 є, 15 є», - каже староста округу Микола Ковалевич.

Поки у Колодичів прокидається наймолодший 11-місячний Мирославчик, його старші сестри - шестикласниця Світланка та другокласниця Соломійка – готують підручники, за якими вчитимуться цьогоріч. Вчитися усі будуть онлайн, бо зовсім поруч білоруський кордон, який несе небезпеку. «Я бачила як у небі летіли ракети і від того було дуже страшно», - пригадує Світланка.

Тому рада оборони області вирішила: школярі і дошкільнята навіть 40-кілометровій зоні від кордону лишатимуться вдома. «Ми будемо мати можливість відкрити школи в офлайн- режимі в цій зоні за умови, що вони повністю відповідають безпековим характеристикам», - каже голова військової адміністрації Рівненщини Віталій Коваль.

А поки батьки організовують усе для онлайн-уроків як тільки можуть, для п’яти учнів в одній хаті це зробити непросто. «У нас 3 телефони, стараємося підключатися, до вчителів телефонуємо, тут вчителька живе близько – сусідка, ходимо до неї», - розповідає мама школярів.

Сусідка – вчителька Соломійки Тетяна Володимирівна зізнається, вчити онлайн, коли в одній кімнаті кілька братів і сестер з різних класів опановують свої теми - ще те задоволення. «Чути і вчителів інших, які пояснюють і дітей з інших класів, які відповідають», - розповідає вчителька.

Тож, жартує, діти одночасно можуть одразу кілька класів закінчити. Тетяна Володимирівна навчає частину другокласників, їх у селі чимало - 4 класи, а це 104 учня.

Загалом тут, у сільській школі понад тисяча учнів, але поки відкрити для них школу не можуть, тож у прикордонному селі облаштовують свою систему онлайн-навчання. От хоча б чергування гаджетів у сім’ях, яких не завжди вистачає. «Телефони не всі мають змогу, ще й маленьким діткам. Ну обіцяють, що цього року за літо трішки підзаробили грошей, ходили по ягоди і будуть старатися уже купувати гаджети», - каже вчителька.

Головне зараз, кажуть батьки, – безпека дітей. І обіцяють, щоб опанували науку як слід, об’єднатися з вчителями і допомогти своїм школярам.

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