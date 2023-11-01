У пам'ять про загиблого сина: мати воїна ЗСУ з Чернігівщини займається благодійністю та допомагає людям

Жінка каже, що їй завжди було складно пройти повз людське горе.

Мати загиблого воїна ЗСУ Ганна Кубай із Чернігівщини для малечі придбала дитячий майданчик, а для церкви - великий дзвін. Жінка постійно займається благодійністю та опікується переселенцями.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Роман Кубай добровольцем пішов на фронт

Син Ганни - Роман Кубай - мобілізувався фактично одразу, як почалося російське вторгнення до України. Він загинув 9 березня 2022 року разом зі своєю вівчаркою Лізою.

"Там усе підірвали. Тіло знайшли по кулону, воно було обгорілим", - згадує жінка.

Оскільки в той час Чернігівщина ще була під окупацією, Романа поховали у Дніпрі. Лише восени мати змогла перепоховати сина в рідному селі Бірківка. Ганна каже, що вона й досі не може повірити в те, що Романа більше нема.

Роман Кубай

Пані Ганна родом з Таджикистану. З покійним чоловіком до України переїхали на початку 90-х. Тоді у країнах середньої Азії час від часу спалахували заворушення і залишатися там було небезпечно для життя. Але війна таки наздогнала її родину. Ганна Кубай каже, що син добровольцем пішов захищати Україну. Жінка зізнається, що зараз вона б теж пішла на фронт, щоб помститися за сина.

Могила Романа Кубая

Роману було лише 29 років і він міг уникнути мобілізації через проблеми зі здоров'ям, але не зробив цього. У Ганни Кубай є ще четверо дітей. Найменший син неповнолітній. Найстарший і дві доньки - військові.

Жінка придбала для храму дзвін і дитячий майданчик для малечі

Після загибелі на фронті сина Романа Ганна Кубай придбала для місцевої церкви дзвін. Також вона облаштувала для місцевої малечі дитмайданчик.

Ганна Кубай

Оскільки Роман власних дітей не мав, але легко знаходив спільну мову з іншими, односельці не здивувалися, що частину грошей, отриманих за сина, пані Ганна витратила на сільський дитячий майданчик на спомин про нього.

Дзвін, який придбала Ганна

Жінка каже, що грошей на благодійність ніколи не шкодувала: "Я не можу пройти мимо людини і залишити її".

У селі, звідки родом Роман, проживають 500 осіб. Уже 5 захисників України, які родом звідси, загинули на фронті, 2 - зникли безвісти.

Мати воїна допомогла переселенцям з Донеччини

Пані Ганна не змогла пройти повз життєві обставини сестер Оксани та Марини родом із Донбасу.

Оксана Губарєва у 52 роки опинилася на вулиці. А на руках - ще й нерухома молодша сестра після двох інсультів. Тоді жінок евакуювали до села Бірківка. А пані Ганна купила їм невеличку хату. Жінки гуртом уже на початку літа посадили город. Тепер є власні харчі. Взимку планують зробити ремонт.

Пані Ганна каже, що жодного разу не пошкодувала про свої витрачені на благодійність кошти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мама загиблого бійця витрачає виплати на односельчан! Має цілий список добрих справ

Нагадаємо, вдова загиблого воїна на виставці його робіт збирає гроші на дрон.

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