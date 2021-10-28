У Парижі демонстрували шоколадні сукні: вбрання куштували просто на подіумі

Деталі вбрань дошивали та приклеювали буквально перед виходом на подіум.
У Парижі уперше з початку пандемії відбувся показ шоколадних суконь. На модному шоу представили із десяток убрань, які декорували майстри шоколатьє. Не обійшлося без курйозів - бо одна з моделей устигла спробувати своє вбрання на смак просто на подіумі.
Більше про шоколадну моду - 28 жовтня у сюжеті ТСН.16:45.
Сукні, в яких дефілювали моделі - таки з тканини. А от увесь декор - чудернацькі квіти, метелики і мереживо з найтоншими деталями - шоколадний.
Деталі вбрань дошивали та приклеювали буквально перед виходом на подіум. Дизайнер Вінсент Ґерле розповідає, що найскладніше - було подбати, аби шоколад не розтанув і не поламався.
"Головна складність сукні з шоколадом полягає в температурі, бо шоколад тане від температури тіла. Потрібна якась тканина або фата. Потрібно також стежити за температурою в приміщенні. А ще проблема в крихкості самого шоколаду", - зазначає майстер.
Такі покази проводять у межах Паризького шоколадного ярмарку вже в 26-те. Торік пандемія завадила його проведенню. Тож цьогорічне шоу вирішили назвати ренесансом на честь відновлення життя після COVID-19. Самі сукні після шоу вдягнути ще раз не вийде, бо їх використовують лише для реклами кондитерських. А от декором можуть поласувати всі охочі на ярмарку.
Читайте також:
- Стильні луки зі сміттєвих пакетів: бренд Roussin представив нову колекцію
- Полька шокувала YouTube своїми вражаючими дизайнерськими експериментами з їжею
- UFW: прозорі сукні і костюми-трансформери в колекції FROLOV