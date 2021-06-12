У Парижі, попри карантин, влаштували гучну вечірку просто неба: поліція розігнала натовп

Попри те, що у Франції вже дещо послабили карантинні обмеження, масові зібрання — досі під забороною
Дорвалися до гулянь — поліція Парижа розігнала велику нелегальну вечірку просто неба. У самісінькому центрі французької столиці зібралися кілька сотень молодих людей. Танцювали під музику майже без масок і не дотримувалися дистанції.
Про це йдеться 12 червня у сюжеті ТСН.19:30.
Як зізналися деякі учасники дійства, інформацію про гулянку побачили в соцмережах. Попри те, що у Франції вже дещо послабили карантинні обмеження, масові зібрання — досі під забороною й діє комендантська година.
Тому на гулянку одразу приїхала поліція. Натовп довелося розганяти за допомогою сльозогінного газу. Дехто у відповідь жбурляв петарди.
Нагадаємо, що Франція послабила карантин і пускає туристів із України.
Раніше повідомлялося, що у Парижі провели пробний рок-концерт на п'ять тисяч глядачів.