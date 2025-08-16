ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
3819
1 хв

У парку Києва помітили змію: що варто знати

У Київському зоопарку розповіли про дивні обставини виявлення змії.

Олександр Марущак Світлана Несчетна
Змія у парку

Змія у парку / © скриншот з відео

У Києві на ВДНГ помітили змію, яка мала дивну форму і хаотично рухалася по асфальтовій доріжці.

У Київському зоопарку ТСН.ua розповіли, що це мідянка. Це умовно отруйні змії, але реальної загрози для людини не становлять, звісно, якщо їх не зачіпати.

«Дивно бачити мідянку в Києві, бо раніше у нашій місцевості цей вид не розмножувався. Можливо, хтось виніс змію і залишив у парку. На жаль, інколи таке трапляється. Мідянка харчується дрібними гризунами та комахами. Змія не агресивна, але якщо її потурбувати, то може напасти», — розповіли ТСН.ua у Київському зоопарку.

Там, дивуються, що змія опинилася на асфальті, тим більше у вихідний на ВДНГ, коли там багато людей.

«Можливо, це чийсь жарт. Тобто зробили відео у іншому місці, а написали, що на ВДНГ, щоб налякати людей», — кажуть у зоопарку.

У Мережі додають, що, можливо, змія травмована і їй важко пересуватися по розпеченому сонцем асфальті.

У зоопарку радять не чіпати плазуна, а дати можливість заповзти у зелену зону та зайвий раз не турбувати.

Раніше ми писали про те, як величезна змія на кондиціонері налякала киян.

