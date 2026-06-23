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У парку Києва виявили тіло чоловіка: що відомо
Справою займається Державне бюро розслідувань.
У Києві біля Київської дитячої залізниці у Сирецькому парку виявили тіло людини.
Про страшну знахідку у Мережі повідомили вчора, 22 червня.
У парковій зоні спостерігалося велике скупчення правоохоронців — патрульні, СОГ, криміналісти. Правоохоронці ретельно оглядали місце злочину, яке було обмежено попереджувальною стрічкою.
У поліції Києва подробиць щодо страшної знахідки не розголошують, посилаючись, на те, що справою займається ДБР — Державне бюро розслідувань.
З власних джерел у правоохоронних органах ТСН.ua стало відомо, що неподалік від дитячої залізниці було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.
У Державному бюро розслідувань кажуть, що детальнішу інформацію буде оприлюднено одразу після отримання повідомлення від Головного слідчого управління ДБР.
Нагадаємо, у місті Бориспіль на Київщині 79-річна жінка померла в лікарні внаслідок нападу двох собак породи кане-корсо.