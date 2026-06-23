У парку Києва виявили тіло чоловіка: що відомо

В Києві на Сирці в парку виявили тіло людини / © соцмережі

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У Києві біля Київської дитячої залізниці у Сирецькому парку виявили тіло людини.

Про страшну знахідку у Мережі повідомили вчора, 22 червня.

У парковій зоні спостерігалося велике скупчення правоохоронців — патрульні, СОГ, криміналісти. Правоохоронці ретельно оглядали місце злочину, яке було обмежено попереджувальною стрічкою.

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У поліції Києва подробиць щодо страшної знахідки не розголошують, посилаючись, на те, що справою займається ДБР — Державне бюро розслідувань.

З власних джерел у правоохоронних органах ТСН.ua стало відомо, що неподалік від дитячої залізниці було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

У Державному бюро розслідувань кажуть, що детальнішу інформацію буде оприлюднено одразу після отримання повідомлення від Головного слідчого управління ДБР.

Нагадаємо, у місті Бориспіль на Київщині 79-річна жінка померла в лікарні внаслідок нападу двох собак породи кане-корсо.

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