У парламенті Франції закликають надати Україні зброю для звільнення Криму

Незважаючи на всі складнощі, з якими стикаються українці, на те, що зараз відбувається у Бахмуті, незважаючи на брутальність Росії, на все те, що вона робить, Росії не вдається просунутися вперед по лінії фронту. Саме тому треба збільшити постачання зброї Україні для початку контрнаступу на півдні, на Донбасі, а також в Криму до перемоги, яку треба буде зафіксувати юридично, щоб відновити повну територіальну цілісність України.

Про це під час "2-го Форуму Україна-Франція" в Парижі, організованого спільно Центром "Нова Європа" та Французьким інститутом міжнародних відносин (IFRI) заявив голова групи дружби "Франція-Україна" Національних зборів Франції Бенджамін Хаддад.

"Скільки вже разів було сказано - надайте достатньо допомоги Україні, не вступаючи самі в цю війну, якщо ви цього не хочете або побоюєтеся. Треба надати Україні всі військові, економічні й гуманітарні види підтримки, не вступаючи безпосередньо у війну. Ця стратегія почала функціонувати й потрібно її продовжувати. Я був у Києві 24 лютого, зустрічався зі своїми українськими колегами. І я оптимістичний щодо динаміки у наступні місяці. Українцям вдалося подолати цю надскладну зиму, незважаючи на те, що енергетична й цивільна інфраструктура руйнувалася (російськими ракетними ударами - ред.)", - сказав Бенджамін Хаддад.

Також, за словами французького депутата, треба буде подумати, які гарантії безпеки має отримати Україна. На цьому шляху перший виклик - це встановити сталий мир на наших східних кордонах. Щодо постачання зброї: Франція, як і інші союзники, надає зброю Україні - Caesar, Crotale тощо.

"Ми були ініціаторами танкової коаліції. Все це допомагає Україні й не ставить під загрозу нашу власну безпеку. Ми також маємо поставити запитання, як ми можемо продовжувати підтримувати українців у середньо- й довгостроковій перспективі навіть після того, як зброя замовкне. Єдиний спосіб - це зробити так, щоб Росія припинила бути загрозою надовго. Значить ми маємо надавати довгострокову військову підтримку Україні. Ми, французи, німці, поляки - також маємо й самі озброюватися. Це буде гарантіями безпеки. Країни, на які Росія напала напряму, не є членами НАТО. Перед Україною в Бухаресті (на саміті НАТО 2008 року - ред.) зачинили двері, коли йшлося про розширення НАТО. Росія сприйняла це як провокацію. Але вона просто скористалася нагодою для своєї агресії", - підсумував Бенджамін Хаддад.

Нагадаємо, у МЗС Франції пояснили, чому перемовини з РФ зараз неможливі.

Снаряди для України: Франція та Австралія взялися за виробництво

Читайте також: