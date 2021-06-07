У ПЦУ розказали, як покарали священника та депутата від "ЄС" Дедюхіна через допис про аборти

Панотець написав допис про аборти, назвавши недорозвинутими тих, хто вимагає права розпоряджатись своїм тілом.
Відсторонили від богослужінь, а також заборонили писати у соцмережах. Полтавського священика Православної Церкви України і депутата від "Європейської Солідарності" Олександра Дедюхіна єпархіальна рада покарала за його висловлювання у мережі.
Про це 7 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Йдеться про скандал, який зчинився минулого тижня, коли панотець написав допис про аборти, назвавши недорозвинутими тих, хто вимагає права розпоряджатись своїм тілом.
У дописі користувачі мережі побачили сексистські висловлювання. Тоді піп написав новий допис, але там використав народну лайливу промовку.
Нагадаємо, у ПЦУ розповіли, як відреагують на заяву Дедюхіна про аборти.