Тікають від Путіна: з РФ масово виїжджають росіяни, які вже заполонили готелі сусідніх країн

Російські громадяни шукають транзитні шляхи для втечі - через Мексику, Вірменію і навіть Таджикистан.

У Росії майже 70% населення підтримує президента Путіна та розв’язану ним війну в Україні. Для інших очевидним є близький крах його безумних амбіцій, тож тепер вони намагаються втекти із цієї приреченої на руйнування під ударом західних санкцій країни.

Про це повідомила журналістка Шахіда Туляганова у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

“Валом із Росії люди хочуть їхати до Мексики для того, щоб пройти кордон із США незаконно. На YouTube є дуже багато каналів, які крок за кроком розповідають, як це робити. У Телеграм-каналах кишить людьми, які перепитують — як поїхати”, - зазначила журналістка.

Туляганова зауважила, що вона родом з Узбекистану і спілкувалася зі своїми колегами в цій країні. “Мені сказали, що в Ташкенті готелі переповнені росіянами. Мій колега, у якого є галерея, сказав: "Шахіда, треба буде, напевно, їм матраци тут у галереї ставити, бо їх просто розселяти нема де", - розповіла вона.

Оскільки над усією Європою, США та Канадою для росіян закрите небо, популярним стає транзитний маршрут через Таджикистан. За словами журналістки, у закритій Facebook-групі люди запитували: "Хлопці, а куди росіян розселяти? Вони на транзиті тут застрягли".

“Я розумію, що зараз вони валять валом. Вірменія вже не може прийняти стільки людей, там скрізь росіяни”, - розповідала Шахіда Туляганова.

За її словами, така ситуація в Росії найкраще надається для спроби підняти повстання, адже значні сили армії та Росгвардії зайняті в Україні, однак росіяни віддають перевагу втечі.

Довідка

Шахіда Якуб (Туляганова) – журналіст, яка пропрацювала 14 років на британську корпорацію Бі-Бі-Сі, пройшла шлях від радіо, де вела передачі узбецькою та російською мовами, стала автором кількох радіодокуменальних серій про права людини, побувавши у всіх виправних установах Грузії та Азербайджану , до телебачення. Фільм Шахіди Якуб "My Fake Passport and Me" ("Мій фальшивий паспорт") став класикою журналістського розслідування: історія подорожі Європою підробленими паспортами. Фільм Шахіди "How to Plan a Revolution" ("Як робити революцію") отримав першу премію Берлінського кінофестивалю. В останні кілька років займається журналістськими розслідуваннями щодо фінансових злочинів у країнах колишнього СРСР та Прибалтики.

