У передмісті Києва через газовий котел загинуло три людини в різних квартирах: що сталося (фото)

Тіла загиблих знайшли в двох квартирах на різних поверхах, але на одному стояку.

У багатоповерхівці в Софіївські Борщагівці під Києвом минулого тижня загинуло три людини в результаті отруєння чадним газом. Загибле подружжя 11 листопада виявили в квартирі на другому поверсі, ще одну 17-річну жертву знайшли на четвертому поверсі по цьому ж стояку.

Як розповіли ТСН.ua мешканці будинку, де сталася трагедія, ще одного сусіда врятувало лише те, що в його квартирі стояв детектор газу із сигналізацією. Чоловік прокинувся та встиг провітрити помешкання.

За попередньою інформацією, витяжку з котла в одній з квартир приєднали до загальної. В обох квартирах були встановлені індивідуальні газові котли для обігріву. Причини трагедії встановлюють правоохоронці та газова служба.

Українців закликали терміново перевірити справність роботи обігрівальних приладів, зокрема газових котлів. Необхідно також врахувати, що під час відключення світла системи вентиляції можуть дати збій, зазначив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Заходи безпеки, яких необхідно дотримуватися, якщо вдома є газові прилади:

Не використовуйте місця, де встановлено газові прилади для роботи і сну.

Не обігрівайте домівку за допомогою газової плити .

. Не переміщуйте, не встановлюйте, не ремонтуйте газові прилади самовільно.

У разі якщо ви відчули запах газу, закрийте газові крани, провітріть приміщення, повідомте про це газову службу.

Нагадаємо, в понеділок, 14 листопада, у багатоповерхівці на житловому масиві Виноградар спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, в одній із квартир стався вибух газу. У помешканні в цей час перебували люди. На вулиці було чутно, що вони кричать та просять про допомогу.

Фото: Андрій Нєбитов

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