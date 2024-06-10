У передмісті Одеси п'яний водій влетів у натовп людей на "зебрі": деталі моторошної ДТП (відео)

Пішоходи та водій BMW з різними тілесними ушкодженнями були доправлені до лікарні.

Одразу декілька моторошних аварій сталися у різних регіонах України у неділю, 9 червня. У передмісті Одеси нетверезий водій влетів у натовп людей на пішохідному переході, а у Києві на Подолі Audi врізався в автобус, через що сотні киян надовго застрягли у заторі.

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Влетів у людей на переході

У передмісті Одеси водій на BMW, втікаючи від патрульних, влетів у пішоходів. Інцидент стався у неділю, 9 червня, близько 18:00 в селі Фонтанка. За інформацією правоохоронців, 34-річний водій легковика BMW, тікаючи від патрульних, на одному з перехресть зіткнувся з автівкою Ford. Від удару BMW кинуло на пішохідний перехід, на якому були люди.

Правоохоронці оперативно виїхали на місце ДТП. Виявилося, що керманич був BMW напідпитку. Пішоходи та водій BMW з різними тілесними ушкодженнями були доправлені до лікарні. Життю потерпілих нічого не загрожує. Після огляду лікарів двоє жінок від госпіталізації відмовилися. Водій Ford не постраждав.

Правоохоронці повідомили, що чоловік не мав права керувати автомобілем відповідної категорії, за що вже притягувався до відповідальності. Крім того, раніше притягувався до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Під Одесою BMW влетів у натовп людей на "зебрі"! Моторошні подробиці!

Автотроща на Подолі

Ще одна карколомна автотроща трапилася в Києві. 9 червня Аudi врізалась в автобус на подолі. Через ДТП рух від Поштової площі на Оболонь був майже паралізований.

Очевидці повідомляли про велику кількість карет швидкої медичної допомоги.

Зніс паркан

У Харкові також сталася дивна ДТП. Місцеві пабліки повідомляють, що водій розігнався, втратив керування і влетів у паркан. На щастя, ніхто не постраждав. Якби не паркан, то автівка вилетіла б на зустрічну смугу.

Також у пабліках писали, що до водія, який зніс паркан під’їхали його друзі та зняли номери з машини. Пізніше з’явилося відео, де чоловіки нібито їдуть з місця події. Однак на кадрах видно, що автівка об’їхала паркан та припаркувалася за автобусом. Чим закінчився інцидент - наразі невідомо.

Нагадаємо, у Волинській області водій буса не впорався з керуванням, внаслідок чого постраждали підлітки.

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