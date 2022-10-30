У передвиборчій гонитві ізраїльські політики роздають обіцянки Україні: на що нам сподіватись

У передвиборчій гонитві ізраїльські політики роздають обіцянки Україні, йдеться в ТСН.

Чергові позачергові вибори в Ізраїлі, вже уп’яте за останні чотири роки, відбуваються на тлі інформації про те, що запеклий ворог Ізраїлю - Іран зміцнив союз із Росією. І це, і дії країни-агресорки неочікувано змінили настрої місцевих виборців і майже всі політики заговорили про Україну.

Багаторазовий прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, якого в народі роками кличуть Бібі, довше за будь-кого в історії Ізраїлю пробув прем’єром - сумарно понад 15 років. Але в 2019 пішов з посади через корупційний скандал. Зараз проти Беньяміна Нетаньягу йде судова тяганина, де його звинувачують в хабарництві, підкупі та брехні. Він уже оголосив: збирається в разі повернення до влади домогтися радикальної судової реформи. “Для нього це боротьба, життя чи смерть. Ось чому його кампанія така сильна й ефективна”, - переконує політолог Амоц Аса-Ель.

Успішна партія Бібі “Лікуд” тримає перше місце в рейтингах.

Також читайте Психологи попереджають, що після війни буде сплеск стресових розладів не лише серед військових

Остання сформована коаліція на чолі з Яіром Лапідом, містила представників і правих, і лівих сил, в народі її називали блоком “анти-бібі”, але довго не витримав і він. “Питання на мільярд доларів, чи вони зберуть коаліцію, причому це буквально, вартість передвиборчої кампанії. Політична система Ізраїлю така, що зібрати в її умовах стабільну коаліцію практично неможливо”, - переконує місцевий журналіст Сергій Ауслендер.

Більшість соціологів до останнього стверджувала, що на відміну від європейських виборів, для ізраїльських, ставлення до війни Росії проти України важливості не має. “Це неправда, адже як ви бачили останні два тижні всі партії заявили про підтримку України, хіба що крім “Наш дім Ізраїль” Лібермана, відомий проросійськими поглядами. Навіть “Лікуд” - Нетаньягу заявив, що як стане прем’єром перегляне питання постачання зброї Україні”, - каже посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

“Зрозуміли, що багато виборців з яскраво вираженою проукраїнською позицією. І це не лише вихідці з України, це й вихідці з інших країн колишнього СРСР, зокрема з Росії, з Білорусі та івритомовні ізраїльтяни також”, - каже Сергій Ауслендер.

Поки Ізраїль допомагає гуманітаркою, нелетальними засобами, продовольством. Зброю не надає категорично й узагалі тримається обабіч конфлікту. Однак змінити позицію Ізраїлю може сама Росія. “На нашу користь, крім виборів, зіграла ще співпраця Росії з Іраном, який є ворогом номер один в регіоні. Якщо Ізраїль і погодиться допомагати Україні, мабуть це буде в непублічний спосіб”, - додає посол.

Також читайте Постраждалі на Київщині за власні кошти відновлюють будинки: в скільки стає

Передовсім Україна сподівається отримати від Ізраїлю систему раннього оповіщення. Продовжуємо просити і ізраїльські розробки ПВО на кшталт залізного купола, актуальним останнього місяця стало антидронне обладнання, яким можно вберегтися надійніше від іранських беспілотників, але таке рішення може ухвалити лише сталий уряд. “Ми не можемо вирішити багато внутрішніх, двосторонніх питань. Пів року залишається без розгляду прохання надати Україні кредит, ми просили пів мільярди доларів”, - зазначає посол.

Після виборів у переможця буде максимум півтора місяці на те, аби сформувати коаліцію, якщо ж йому це не вдасться, президент в Ізраїлі це не виконавча, а представницька посада, передасть ці повноваження іншій партії. Якщо ж і вона не впорається за наступний місяць, на Ізраїль знову чекають вибори - 6-ті за 4 роки.

Читайте також:

Росіяни після блокування кораблів із зерном і зовсім виходять із угоди: світ відреагував

Після Британії щоденник 12-річної харків'янки "Ви не знаєте, що таке війна" опублікує ще 18 країн

Українська авіація за добу 5 разів удари по окупантах: які втрати ворога