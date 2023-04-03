У Петербурзі підірвали пропагандиста Татарського: хто стоїть за вибухом, пояснив експерт

За словами експерта, пропагандист міг взяти гроші у певних людей взамін на лояльність, не дотримав обіцянку, а тому злетів в повітря.

У Санкт-Петербурзі, у кафе, пролунав вибух. Через це загинув відомий "військкор"-пропагандист Владлен Татарський, у якого там був творчий вечір. Саме ж кафе належить власнику ПВК "Вагнер" Євгенові Пригожину. В організації вибуху запідозрили дівчину, яка подарувала Татарському статуетку, що й нібито вибухнула.

Що ж насправді трапилось у кафе та хто може стояти за смертю Татарського, про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Це просто бізнес. Так, на вході, можливо, стоїть якась людина та перевіряє людей, тим паче, що дівчину спочатку не пустили і просили залишити пакунок, бо "раптом там бомба". Так і вийшло. В РФ, а особливо в Москві та Санкт-Петербурзі будь-який заклад, який може генерувати гроші, комусь належить — якомусь голові адміністрації, його родичам, одному з двох Пригожинів тощо. Я думаю, що цю локацію обрали через дисконт. Росіяни дуже люблять шару та заходи, які відбуваються безкоштовно. Можливо, Татарському запропонували дисконт і саме це сприяло тому, що він розмістився в цьому закладі. Стосовно того, хто саме його підірвав, є припущення. Але, я особисто вважаю, що це був хтось з місцевих", – розповідає експерт.

За словами Ступака, у російських "військкорів" конфлікт із російською владою. Декілька місяців тому саме Пригожин ініціював зустріч групи "військкорів" з Путіним для того, щоб можна було обговорити проблеми. "Військкори" інколи пишуть те, що не подобається Кремлю — про нестачу оснащення, про те, що гинуть люди. Кремлю це не подобається, але посадити "військкорів" вони поки що не можуть.

"Тобто закрити їх за те, що їхня патріотичність була "занадто великою" було б неправильно. Я думаю, що, можливо, російські "військкори" десь брали гроші. В російському сегменті Телеграму дуже розвинена історія з проплаченими публікаціями та блоком — коли платять гроші за те, щоб ви ніколи не ставили проти мене будь-яку інформацію, яка грає проти мене. Можливо, він взяв гроші, не дотримав обіцянку і злетів в повітря", – підсумував військовий експерт.